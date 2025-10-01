“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
Guaymás: “El movimiento obrero está con Urtubey, el mejor candidato en Salta”
Por Aries, Jorge Guaymás, secretario general de Camioneros en Salta y presidente del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, destacó el rol del movimiento obrero en la construcción política de Fuerza Patria y ratificó su apoyo a la candidatura de Juan Manuel Urtubey como senador nacional.
Guaymás se refirió a la convocatoria del Gobierno provincial a dirigentes gremiales del sector público: “Si no hubiésemos tomado el camino que tomamos, seguramente después de tantos años en pedido de reunión con el gobernador, no se hubiese dado. Me parece bien, los dirigentes sindicales saben qué camino tomar. Están en todo su derecho, muchos lo hacen por convicción, por amistad o por lo que sea, pero yo me siento responsable de que esto haya ocurrido”.
Sin embargo, advirtió que no está claro que los trabajadores acompañen esas directivas en las urnas: “Seguramente los dirigentes bajarán línea diciendo a quién y por qué tienen que votar o qué quiere el gobierno en la provincia. Lo que estoy seguro también es que los empleados, el trabajador, no sé si van a responder a esa línea o no. En la urna se verán los resultados”.
Guaymás diferenció la posición de Camioneros de la de los gremios estatales y remarcó la decisión de su sector de integrarse al justicialismo: “Cuando nosotros dijimos por qué no íbamos al Partido Justicialista, dejamos claro que el movimiento obrero no podía ir cola de furgón, sino que debía ser parte. Esto ha provocado que hoy el frente es Fuerza Patria con un gran candidato como Urtubey”.
En ese sentido, subrayó el respaldo sindical a la lista de Fuerza Patria: “Tenemos al secretario general de la CGT que está acompañando la lista de diputados nacionales, tenemos dos mujeres y un compañero de las 62 Organizaciones que acompaña a Urtubey. Insisto: la patria está en peligro, primero está la patria, y para eso hay que tener la fuerza de una decisión colectiva de todos los ciudadanos”.
Guaymás consideró a Urtubey como la figura más competitiva de la región: “Demostró ser el candidato a senador más importante que tiene el norte argentino. Estamos convencidos, desde el movimiento obrero y la CGT, de que será el hombre para el 27 que tenga la responsabilidad de reunir y reconstruir el peronismo”.
