El presidente Javier Milei desmintió categóricamente las versiones periodísticas sobre una supuesta eliminación del monotributo, calificándolas como "mentiras y operaciones de delincuentes".
Dalbón a Milei por la causa ANDIS: "Voy por vos y por tu hermana"
El abogado Gregorio Dalbón, representante de Cristina Kirchner, amenazó directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei ("Voy por vos y por tu hermana") tras la citación a indagatoria del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.Política15/11/2025
El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó este viernes una advertencia directa al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos ANDIS destinados a personas con discapacidad.
“Voy por vos y por tu hermana”, escribió Dalbón en su cuenta de la red social X, en alusión directa al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia. La publicación se dio luego de que la Justicia citara a indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presunto direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en la compra de medicamentos e insumos de alto costo.
Según el abogado, la causa ANDIS que Agencia Noticias Argentinas está siguiendo, representa un “sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores” que desviaron recursos públicos esenciales, afectando directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. "No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio", remarcó.
Dalbón, quien promovió la denuncia inicial, aseguró que la investigación judicial "empieza a avanzar sobre cada uno de los responsables" y advirtió que “las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, caiga quien caiga”.
“La respuesta tiene que ser contundente y sin privilegios. La investigación sigue. Y los que formaron parte de este esquema —desde los que firmaron hasta los que se beneficiaron— tendrán que responder”, sentenció.
Con información de Noticias Argentinas
El concejal capitalino advirtió que, a pesar de existir una ley vigente, el Fondo de Integración Socio Urbana dejó de ejecutarse desde la asunción del libertario. “Es preocupante que no se tome conocimiento de la pérdida que significa”, indicó.
Los 24 nuevos senadores electores tendrán su ceremonia de inauguración en el recinto sobre el final del período ordinario, será el viernes 28 de noviembre a las 11.
La senadora electa por La Libertad Avanza resaltó el acompañamiento de la vicepresidenta en la coordinación de políticas legislativas
Alberto Baños hará historia posiblemente al convertirse en el primer funcionario con ese cargo en presentarse ante un comité de la ONU para poner en duda el número de personas desaparecidas durante los años del terrorismo de Estado.
La mesa chica analizará este lunes en UPCN qué hará ante un posible contacto con la Casa Rosada y la estrategia que seguirá, si el proyecto oficial mantiene las propuestas rechazadas por el sindicalismo.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.
A pesar de las tasas a la baja, el plazo fijo se mantiene como una herramienta de inversión segura y previsible. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000, según el simulador basado en las tasas de noviembre de 2025
Vencen los mandatos de Catalano y Samsón: la Corte quedará incompleta todo el veranoJudiciales14/11/2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.