“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
Urtubey alerta que si no llenan de peronistas el Congreso, lo van a cerrar
El candidato a senador nacional por Fuerza Patria convocó a “llenar el Congreso de dirigentes peronistas” durante el lanzamiento de “Primero la Patria” en la UMET. Advirtió que, sin mayorías, “hasta podrían cerrar el Congreso”.Política01/10/2025Ivana Chañi
El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue uno de los oradores en el lanzamiento de “Primero la Patria” realizado este martes en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en Buenos Aires.
Durante su intervención, Urtubey cuestionó con dureza al gobierno nacional y aseguró que “este modelo no cierra”, salvo “persiguiendo opositores, periodistas y a quienes piensan distinto”.
El dirigente convocó a la militancia peronista a “llenar el Congreso de dirigentes peronistas” en las próximas elecciones: “Si no lo hacemos, hasta podrían cerrar el Congreso. No quiero parecer dramático, pero este modelo no cierra con participación plena”.
En la misma línea, reclamó intensificar la campaña “en cada rincón de la Argentina” y apeló a la sensibilidad social: “Nos hierve la sangre ante la injusticia. No somos indiferentes cuando le pegan a un jubilado ni cuando se juega con la dignidad del pueblo”.
Presentación de candidatos de “Primero la Patria” de diferentes provincias en “Fuerza Patria”. Una Fuerza Federal para frenar a Milei. #UnaFuerzaFederal #PrimeroLaPatria #FuerzaPatria @patriaprimerook @FuerzaPatria_AR @UrtubeyJM @trottanico @TereGarciaOK @sergiounac pic.twitter.com/iLFlQe6T6e— Pablo Kosiner (@Pablokosiner) October 1, 2025
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
