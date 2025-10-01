Urtubey alerta que si no llenan de peronistas el Congreso, lo van a cerrar

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria convocó a “llenar el Congreso de dirigentes peronistas” durante el lanzamiento de “Primero la Patria” en la UMET. Advirtió que, sin mayorías, “hasta podrían cerrar el Congreso”.

Política01/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

juan manuel urtubey (1)

El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue uno de los oradores en el lanzamiento de “Primero la Patria” realizado este martes en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en Buenos Aires.

Durante su intervención, Urtubey cuestionó con dureza al gobierno nacional y aseguró que “este modelo no cierra”, salvo “persiguiendo opositores, periodistas y a quienes piensan distinto”.

El dirigente convocó a la militancia peronista a “llenar el Congreso de dirigentes peronistas” en las próximas elecciones: “Si no lo hacemos, hasta podrían cerrar el Congreso. No quiero parecer dramático, pero este modelo no cierra con participación plena”.

En la misma línea, reclamó intensificar la campaña “en cada rincón de la Argentina” y apeló a la sensibilidad social: “Nos hierve la sangre ante la injusticia. No somos indiferentes cuando le pegan a un jubilado ni cuando se juega con la dignidad del pueblo”.

