CFK apuntó nuevamente contra Milei: “La recesión avanza… y los dólares se te siguen yendo”

Cristina Fernández de Kirchner lanzó este miércoles nuevamente duras críticas al presidente Javier Milei, cuestionando su manejo económico y haciendo referencia al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, José Luis Espert.

A través de un tuit, Kirchner sostuvo que tras las elecciones del 26 de octubre se evidenciará una devaluación: “¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el Riesgo País a más de 1.200…”.

En el mensaje, la expresidenta también criticó la intervención del Banco Central en el mercado de dólares y la regulación de las billeteras virtuales, señalando: “no aclares, que oscurece” y cuestionando la implementación de la supuesta “competencia de monedas” anunciada por el Gobierno.

Kirchner añadió que la economía atraviesa una profunda recesión: “Tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.

Por último, la expresidenta se refirió a José Luis Espert, cuestionando su vínculo con aportes de un empresario investigado por narcotráfico: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.