“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
CFK apuntó nuevamente contra Milei: “La recesión avanza… y los dólares se te siguen yendo”
Cristina Kirchner señaló la caída del consumo, los despidos y el fracaso de la "competencia de monedas" como consecuencia de la política económica del presidente.
Cristina Fernández de Kirchner lanzó este miércoles nuevamente duras críticas al presidente Javier Milei, cuestionando su manejo económico y haciendo referencia al primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, José Luis Espert.
A través de un tuit, Kirchner sostuvo que tras las elecciones del 26 de octubre se evidenciará una devaluación: “¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1.500 pesos y el Riesgo País a más de 1.200…”.
En el mensaje, la expresidenta también criticó la intervención del Banco Central en el mercado de dólares y la regulación de las billeteras virtuales, señalando: “no aclares, que oscurece” y cuestionando la implementación de la supuesta “competencia de monedas” anunciada por el Gobierno.
Kirchner añadió que la economía atraviesa una profunda recesión: “Tu ‘competencia de monedas’ fracasó, hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. Sí Milei… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.
Por último, la expresidenta se refirió a José Luis Espert, cuestionando su vínculo con aportes de un empresario investigado por narcotráfico: “¿Y lo del ‘Profe’ Espert? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”.
¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 1, 2025
Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…
Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no…
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Guaymás confirmó un gran acto sindical el 17 de octubre en el PJ Salta
El secretario general de Camioneros adelantó que distintas ramas gremiales y la CGT participarán de la convocatoria por el Día de la Lealtad Peronista.
Guaymás: “El movimiento obrero está con Urtubey, el mejor candidato en Salta”
El secretario general de Camioneros destacó la unidad sindical en Fuerza Patria y afirmó que Urtubey es la figura que puede reconstruir el peronismo.
