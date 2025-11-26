Un plan macabro para eliminar las indemnizaciones: qué esconde el fondo de cese laboral

El abogado afirmó que los motivos por los que se quiere avanzar con este cambio, es decir, una presunta industria del juicio, no existe como tal y que de hecho los trabajadores hacen muchos menos juicios de los que podrían.

“Esto de la industria del juicio es uno de los mitos que está dando vuelta. Fijate hasta qué punto es algo que se impuso. Todo el mundo se imagina el juicio laboral. No se imagina los juicios de los bancos a sus deudores o las empresas de seguros”, dijo.

Y añadió que “es falso que los empresarios tienen temor de tomar a un trabajador por si hace un juicio laboral”. “Los números lo desmienten. Todo lo contrario, hay baja litigiosidad. Menos del 2 por ciento que tienen derecho a hacer un juicio, lo hacen”, enfatizó.

Entonces, ¿por qué el Gobierno busca este cambio en las indemnizaciones? Para Ciampa, esto puede tener varias causas, pero una de ellas que representa un negocio para un puñado de personas vinculadas a las inversiones y las mesas de dinero.

“Quieren reemplazar la indemnización por un fondo de cese. Pero los empresarios se dieron cuenta de que es un negocio para cuatro vivos. Imaginate el negocio que es para quienes administran este fondo de cese”, dijo.

El FCL, a diferencia del sistema tradicional, se basa en aportes mensuales que el empleador realiza durante toda la vigencia de la relación laboral y al que, al finalizar el vínculo, el trabajador accede como forma de compensación económica.

Aclarado esto, Ciampa sostuvo: “Las AFJP fueron la gran estafa al pueblo de la década del 90. Y la gran estafa que quieren implementar ahora son los fondos de cese”.

“¿Por qué el empresario que no está acostumbrado a despedir sin justa causa a poner parte de esta indemnización? No hay beneficiario en el fondo de cese, que también es inconstitucional”, afirmó.

Y dijo: “Porque en Argentina las empresas no tienen derecho a despedir. Es un acto ilícito. Por eso está la indemnización. El despido es válido, pero ilícito. Si no hay protección contra el despido sin causa se afectan todos los derechos. Yo nunca vi una modernización que atrase tanto. Esto nos lleva a principios del siglo XX”.

Página12