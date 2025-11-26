El ex edil renunció a su banca para asumir como diputado provincial. Su renuncia fue aceptada sobre tablas en la última sesión del cuerpo. En la sesión de este miércoles, Lobo asumió su lugar.
Consejo de Mayo: se confirmó que la reforma laboral se presentará el 9 de diciembre
Ante el llamado a sesiones extraordinarias, se adelantará la fecha para conocer las propuestas resueltas en el seno del órgano multipartidario.Política26/11/2025
El Consejo de Mayo realizó este miércoles su última reunión antes de la presentación de las propuestas de reforma laboral y tributaria -entre otras-, y se confirmó que el próximo 9 de diciembre se darán a conocer los proyectos.
De cara a las sesiones extraordinarias que el Poder Ejecutivo llamará a partir del 10 de diciembre, día que formalmente entra en función la nueva composición parlamentaria, la decisión fue adelantar la fecha del 15 de diciembre, que se preveía inicialmente, al 9.
“Estamos de acuerdo en la estructura. Ahora vamos a discutir lo fino”, afirmó el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, quien forma parte de la mesa multipartidaria.
El legislador confirmó la fecha para el informe final y señaló que, a pesar de los aportes de cada sector, el texto final de las iniciativas “va a tener la impronta del oficialismo”.
“Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100%, pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”, agregó.
Uno de los principales temas de la jornada fue la reforma laboral, sobre la que hubo filtraciones semanas atrás, que desde el Gobierno salieron a desmentir y ordenaron a sus legisladores no hablar sobre algo que “no está presentado, ni se conoce”. También circuló un borrador sobre la reforma educativa.
Antes y después del encuentro, Gerardo Martínez, el líder del sindicato de la UOCRA, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT), ratificó la postura del sector: “No vamos a aceptar una reforma que implique pérdida de derechos”. Cuando finalizó el cónclave del Consejo, Martínez fue a reunirse con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Según trascendió este miércoles, el informe final no contendrá la rediscusión de la coparticipación federal ni la reforma previsional, dos de los 10 puntos que contenía el Pacto de Mayo.
El Poder Ejecutivo tiene decidido arrancar por la reforma laboral -que ingresará por el Senado-, la reforma tributaria y la reforma del Código Penal. Además, como parte del temario de sesiones extraordinarias se encuentran los proyectos de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal y una modificación de la Ley de Glaciares.
La reunión fue la primera que presidió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, la mesa está integrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representante del Gobierno; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada y el diputado Cristian Ritondo, por el Poder Legislativo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre de las empresas.
