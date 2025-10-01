Con el plato fuerte de Barcelona - PSG, así será la jornada de miércoles en la Champions League

Los nueve encuentros de miércoles en la UEFA Champions League

Union Saint-Gilloise vs. Newcastle 13:45 hs - Fox Sports





Qarabağ vs. Copenhagen 13:45 hs - ESPN 2





Arsenal vs. Olympiacos 16:00 hs - ESPN 2





Leverkusen vs. PSV 16:00 hs ESPN 2





Villarreal vs. Juventus - 16:00 hs - Disney+



Napoli vs. Sporting CP - 16:00 hs - Disney+





Mónaco vs. Manchester City - 16:00 hs - Disney+





Borussia Dortmund vs. Athletic Club - 16:00 hs - Disney+





Barcelona vs. Paris Saint-Germain - 16:00 hs - Fox Sports

El enfrentamiento estelar de la jornada. El historial favorece al Barcelona, pero el PSG ha ganado 1-4 en sus dos últimas visitas al Camp Nou (2020/21 y 2023/24). El Barça está invicto en sus últimos ocho partidos de la fase liga (siete victorias) y es sinónimo de goles en casa (75 tantos en los últimos 17 partidos en el Camp Nou, un promedio de 4,41 por encuentro). El campeón europeo, el PSG, llega en plena forma con 11 victorias en sus últimos 13 partidos de Champions.