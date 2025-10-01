Muhammad Ali y Joe Frazier fueron los protagonistas de una velada que paralizó al mundo.
Con el plato fuerte de Barcelona - PSG, así será la jornada de miércoles en la Champions League
La UEFA Champions League despliega su segundo capítulo de la fase liga. Este miércoles, el fútbol europeo nos regalará una jornada donde la historia y las estadísticas se entrelazan en cada uno de los nueve escenarios. Desde revanchas pendientes hasta rachas históricas que buscan ser rotas, la emoción está garantizada.Deportes01/10/2025
Los nueve encuentros de miércoles en la UEFA Champions League
Union Saint-Gilloise vs. Newcastle 13:45 hs - Fox Sports
Qarabağ vs. Copenhagen 13:45 hs - ESPN 2
Arsenal vs. Olympiacos 16:00 hs - ESPN 2
Leverkusen vs. PSV 16:00 hs ESPN 2
Villarreal vs. Juventus - 16:00 hs - Disney+
Napoli vs. Sporting CP - 16:00 hs - Disney+
Mónaco vs. Manchester City - 16:00 hs - Disney+
Borussia Dortmund vs. Athletic Club - 16:00 hs - Disney+
Barcelona vs. Paris Saint-Germain - 16:00 hs - Fox Sports
El enfrentamiento estelar de la jornada. El historial favorece al Barcelona, pero el PSG ha ganado 1-4 en sus dos últimas visitas al Camp Nou (2020/21 y 2023/24). El Barça está invicto en sus últimos ocho partidos de la fase liga (siete victorias) y es sinónimo de goles en casa (75 tantos en los últimos 17 partidos en el Camp Nou, un promedio de 4,41 por encuentro). El campeón europeo, el PSG, llega en plena forma con 11 victorias en sus últimos 13 partidos de Champions.
El regreso de entrenador a sus funciones es una incógnita, pero desde el club se muestran calmos. "Sifón" volverá a dar el presente al mando del equipo frente a Newell´s y hay confianza por parte de la directiva.
Conmebol arribó a Zúrich para la reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de defender el Mundial 2030 con 64 equiposDeportes01/10/2025
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, viajó a Suiza con una delegación de 10 personas. Busca adeptos para su propuesta del Mundial Centenario con 64 selecciones de manera especial y por única vez.
La delegación salteña que representa a la provincia en los Juegos Evita en Mar del Plata, acompañando de cerca a los jóvenes y transmitiendo el respaldo del Estado en esta experiencia única. Tras la acreditación realizada ayer en el Centro de Educación Física Nº1, hoy los atletas iniciaron su participación en más de 35 disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal y rugby, entre otras.
Salta en los juegos Evita 2025Deportes01/10/2025
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.