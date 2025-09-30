Desde diciembre de 2023, el Presidente firmó 83, cuando la ex presidenta dictó 81 en sus dos mandatos. El récord lo tiene Néstor Kirchner con 273, hasta el cambio de ley. Diputados avanza con una nueva reforma.
Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas extrajeras para realizar ejercicios militares
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.Política30/09/2025
En el documento publicado este martes en el Boletín Oficial, Javier Milei argumentó que se trató de una “urgencia” porque los ejercicios ya tienen fechas definidas.
El anuncio se realizó a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025. El primer operativo es el Ejercicio “Solidaridad”, que tendrá lugar del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, al sur de Chile. A ese destino viajarán tropas y medios argentinos para entrenar junto a las fuerzas chilenas en la coordinación de respuestas ante catástrofes y desastres naturales, en el marco de un acuerdo bilateral firmado en 1997.
Según el decreto, este despliegue busca “contribuir al fortalecimiento de los vínculos de integración entre nuestro país y la República de Chile, a través de medidas de transparencia y confianza mutua” y apunta a “la creación de un sólido vínculo entre ambas Fuerzas Armadas que facilite una mayor integración del sistema para casos de catástrofes y desastres”.
El segundo señalado en el texto es el Ejercicio “Tridente”, que se desarrollará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en territorio argentino, con sede en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de áreas marítimas y terrestres destinadas al adiestramiento.
En este caso, el Ejecutivo autorizó el ingreso de tropas y medios de Estados Unidos, con el objetivo de realizar operaciones navales conjuntas y entrenamientos de asistencia humanitaria, lo que también, según el Gobierno, apunta a mejorar la interoperabilidad y la estandarización de procedimientos con la Armada norteamericana. Además, el decreto apunta que se realizará una "integración doctrinal" entre las fuerzas.
La Casa Rosada defendió la medida al señalar que la no participación en estos ejercicios implicaría “afectar significativamente el adiestramiento” de las fuerzas argentinas y debilitar la cooperación internacional. El texto oficial subraya, además, que ambos encuentros sirven para consolidar vínculos políticos y estratégicos en la región.
Con la firma de Milei y todo su gabinete, el DNU ya está vigente, pero deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene diez días hábiles para dictaminar sobre su validez.
Página12
Milei viajará a EE.UU. y será recibido por Trump en octubre
El presidente argentino realizará una visita oficial a Estados Unidos el 14 de octubre, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y la cooperación estratégica entre ambos países.
La dirigente cuestiona la gestión económica del Gobierno y advierte sobre el impacto de sus medidas en el consumo, el empleo y la calidad de vida de las familias.
Macri confirmó su visita a Olivos para hablar con Milei: “Es bueno haber retomado el diálogo”
Tras más de un año sin contacto directo, el exmandatario destacó que su objetivo es “decirle la verdad al presidente y colaborar en la salida del país”.
El Presidente confirmó que recalibrará su equipo por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos de LLA en CABA y Mendoza.
De los Ríos cuestionó la quita y vuelta de las retenciones: “La vimos pasar”
El ministro de Producción consideró que la medida nacional fue “un manotazo” que no benefició a los productores, ni siquiera en la Pampa Húmeda. En Salta, dijo, no tuvo ningún impacto positivo.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovascularesSalud29/09/2025
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del EsteroPoliciales29/09/2025
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.