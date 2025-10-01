Muhammad Ali y Joe Frazier fueron los protagonistas de una velada que paralizó al mundo.
Boca le da confianza a Claudio Úbeda para ser el DT
El regreso de entrenador a sus funciones es una incógnita, pero desde el club se muestran calmos. "Sifón" volverá a dar el presente al mando del equipo frente a Newell´s y hay confianza por parte de la directiva.Deportes01/10/2025
La ausencia de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors se sigue extendiendo y no está claro cuando podría darse su regreso a las funciones por su delicado estado de salud, sin embargo, desde la directiva mantienen la calma y brindan su total confianza en Claudio Úbeda, ayudante de campo que se hace cargo del equipo.
La situación es delicada. Russo no atraviesa su mejor momento personal y Juan Román Riquelme ya advirtió que no prescindirá de sus servicios. Su pronta recuperación es la prioridad absoluta para el presidente “Xeneize”, quien sostendrá a Úbeda como encargado del equipo hasta el regreso del entrenador.
Por eso, la práctica tuvo otra vez a “Sifón” al mando y si bien faltan varios días para el partido ante Newell’s, hoy por hoy todo indica que volverá a dirigir a Boca este domingo y por primera vez en la Bombonera.
Con el plato fuerte de Barcelona - PSG, así será la jornada de miércoles en la Champions LeagueDeportes01/10/2025
La UEFA Champions League despliega su segundo capítulo de la fase liga. Este miércoles, el fútbol europeo nos regalará una jornada donde la historia y las estadísticas se entrelazan en cada uno de los nueve escenarios. Desde revanchas pendientes hasta rachas históricas que buscan ser rotas, la emoción está garantizada.
Conmebol arribó a Zúrich para la reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de defender el Mundial 2030 con 64 equiposDeportes01/10/2025
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, viajó a Suiza con una delegación de 10 personas. Busca adeptos para su propuesta del Mundial Centenario con 64 selecciones de manera especial y por única vez.
La delegación salteña que representa a la provincia en los Juegos Evita en Mar del Plata, acompañando de cerca a los jóvenes y transmitiendo el respaldo del Estado en esta experiencia única. Tras la acreditación realizada ayer en el Centro de Educación Física Nº1, hoy los atletas iniciaron su participación en más de 35 disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal y rugby, entre otras.
Salta en los juegos Evita 2025Deportes01/10/2025
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.