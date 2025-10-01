Boca le da confianza a Claudio Úbeda para ser el DT

El regreso de entrenador a sus funciones es una incógnita, pero desde el club se muestran calmos. "Sifón" volverá a dar el presente al mando del equipo frente a Newell´s y hay confianza por parte de la directiva.

Deportes01/10/2025

La ausencia de Miguel Ángel Russo en Boca Juniors se sigue extendiendo y no está claro cuando podría darse su regreso a las funciones por su delicado estado de salud, sin embargo, desde la directiva mantienen la calma y brindan su total confianza en Claudio Úbeda, ayudante de campo que se hace cargo del equipo.

La situación es delicada. Russo no atraviesa su mejor momento personal y Juan Román Riquelme ya advirtió que no prescindirá de sus servicios. Su pronta recuperación es la prioridad absoluta para el presidente “Xeneize”, quien sostendrá a Úbeda como encargado del equipo hasta el regreso del entrenador.

Por eso, la práctica tuvo otra vez a “Sifón” al mando y si bien faltan varios días para el partido ante Newell’s, hoy por hoy todo indica que volverá a dirigir a Boca este domingo y por primera vez en la Bombonera.

