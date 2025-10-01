Conmebol arribó a Zúrich para la reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de defender el Mundial 2030 con 64 equipos

Alejandro Domínguez y CONMEBOL desembarcaron en Zurich para la reunión del Consejo de FIFA, para defender su propuesta del Mundial 2030 con 64 selecciones, la que se ratificó en la cumbre realizada en New York con la ausencia de Javier Milei.

El presidente de la Confederación viajó con una delegación de 10 personas, con quiénes intentará sumar adeptos, a nivel global, para la realización del Mundial especial 2030 con 64 países.

Vale marcar que la idea se ratificó en la última cumbre entre CONMEBOL y las asociaciones miembro y se consolidó la postura de avanzar en la realización del Mundial de 64 participantes, lo que implicaría la cantidad de encuentros a programarse en suelo argentino y las naciones vecinas.

Ahora, los próximos pasos serán la ratificación y búsqueda de consensos en los distintos consejos y congresos de FIFA que se realicen entre este año y el siguiente, previo al Mundial 2026.