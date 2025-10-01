Marcos Rojo podría ser titular en Racing ante River

Muhammad Ali y Joe Frazier fueron los protagonistas de una velada que paralizó al mundo.
Marcos Rojo podría ser titular en Racing ante RiverDeportes01/10/2025
Este jueves se disputará uno de los cruces más esperados, River y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en Arroyito, cotejo en el que regresaría Marcos Rojo a vestir la camiseta de la “Academia” tras cumplir su doble fecha de sanción ante Vélez por Copa Libertadores.
El defensor que llegó en el último mercado de invierno, firmó un contrato por productividad y este jueves disputaría su tercer encuentro con la “Albiceleste”, ya que su último compromiso fue frente a Peñarol por Copa Libertadores.
Marcos Rojo podría ingresar en lugar de Nazareno Colombo y acompañar a Franco Pardo y Santiago Sosa en la última línea. Por otra parte, la opción que baraja Gustavo Costas es que Rojo tome el lugar de uno de los delanteros y sostener a Sosa en el medio campo.
Con el plato fuerte de Barcelona - PSG, así será la jornada de miércoles en la Champions LeagueDeportes01/10/2025
La UEFA Champions League despliega su segundo capítulo de la fase liga. Este miércoles, el fútbol europeo nos regalará una jornada donde la historia y las estadísticas se entrelazan en cada uno de los nueve escenarios. Desde revanchas pendientes hasta rachas históricas que buscan ser rotas, la emoción está garantizada.
El regreso de entrenador a sus funciones es una incógnita, pero desde el club se muestran calmos. "Sifón" volverá a dar el presente al mando del equipo frente a Newell´s y hay confianza por parte de la directiva.
Conmebol arribó a Zúrich para la reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de defender el Mundial 2030 con 64 equiposDeportes01/10/2025
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, viajó a Suiza con una delegación de 10 personas. Busca adeptos para su propuesta del Mundial Centenario con 64 selecciones de manera especial y por única vez.
La delegación salteña que representa a la provincia en los Juegos Evita en Mar del Plata, acompañando de cerca a los jóvenes y transmitiendo el respaldo del Estado en esta experiencia única. Tras la acreditación realizada ayer en el Centro de Educación Física Nº1, hoy los atletas iniciaron su participación en más de 35 disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal y rugby, entre otras.
Salta en los juegos Evita 2025Deportes01/10/2025
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.