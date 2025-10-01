Marcos Rojo podría ser titular en Racing ante River

Deportes01/10/2025

Este jueves se disputará uno de los cruces más esperados, River y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en Arroyito, cotejo en el que regresaría Marcos Rojo a vestir la camiseta de la “Academia” tras cumplir su doble fecha de sanción ante Vélez por Copa Libertadores.

El defensor que llegó en el último mercado de invierno, firmó un contrato por productividad y este jueves disputaría su tercer encuentro con la “Albiceleste”, ya que su último compromiso fue frente a Peñarol por Copa Libertadores.

Marcos Rojo podría ingresar en lugar de Nazareno Colombo y acompañar a Franco Pardo y Santiago Sosa en la última línea. Por otra parte, la opción que baraja Gustavo Costas es que Rojo tome el lugar de uno de los delanteros y sostener a Sosa en el medio campo.

