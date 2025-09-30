Adiós a los autos sin patente: multas de $ 800.000 a quienes circulen sin chapa

Desde septiembre, los Registros Automotores de todo el país cuentan con stock completo de chapas. Esto significa que los vehículos nuevos inscriptos ya no tienen excusas para circular sin la patente metálica oficial.

¿Cómo consultar si ya está disponible la chapa?

Para evitar inconvenientes, los usuarios pueden consultar la disponibilidad de su patente en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA).

¿Por qué faltaban patentes?

La falta de patentes comenzó en 2023, cuando las restricciones a la importación demoraron el ingreso de insumos necesarios para su fabricación. La Casa de la Moneda, que era entonces el único proveedor, no pudo sostener el ritmo de producción y el retraso superó las 600.000 matrículas.

En 2024, el Gobierno adjudicó la provisión a Tönnjes Sudamericana, lo que permitió recuperar el flujo normal. Entre mayo y julio de 2025 se entregaron casi 500.000 chapas, y en agosto otras 432.000. Con este operativo, en septiembre se alcanzó la normalización total y actualmente hay un stock superior a 55.000 patentes disponibles en todo el país.

¿Por qué se endurecen los controles?

Durante la escasez, muchos conductores circularon sin patente bajo la excusa de los retrasos en la entrega, lo que derivó en controles más laxos por parte de las autoridades.

Con el sistema ya regularizado, el Gobierno decidió endurecer los procedimientos en la vía pública y aplicar multas ejemplares a quienes no cumplan con la normativa.

