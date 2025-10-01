Salta en los juegos Evita 2025

El Rugby 7, el Tenis mixto y el Levantamiento Olímpico se destacaron en sus primeras jornadas al derrotar a los equipos de CABA y ser la sorpresa de la jornada. Los chicos de la U golearon por 38 a 5 a los locales y con su triunfo ante Tierra del Fuego alcanzaron ser los primeros de su grupo.

En Levantamiento Olímpico, chicos y chicas lograron clasificar a las instancias finales en los primeros puestos. Cuatro de los cinco alcanzaron el primer lugar y el quinto en la tercera ubicación.

El Tenis de Salta, en la categoría mixto, derrotó a CABA por 2 a 1 pero en la segunda prueba sufrieron derrota ante Córdoba por 3 a 0.