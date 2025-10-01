Muhammad Ali y Joe Frazier fueron los protagonistas de una velada que paralizó al mundo.
Juegos Nacionales Evita 2025: ya está compitiendo la delegación salteña
La delegación salteña que representa a la provincia en los Juegos Evita en Mar del Plata, acompañando de cerca a los jóvenes y transmitiendo el respaldo del Estado en esta experiencia única. Tras la acreditación realizada ayer en el Centro de Educación Física Nº1, hoy los atletas iniciaron su participación en más de 35 disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal y rugby, entre otras.Deportes01/10/2025
La delegación salteña, acompañada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, está compuesta por más de 360 jóvenes deportistas, ya se encuentra en Mar del Plata. Tras la acreditación, comenzaron las competencias en más de 35 disciplinas deportivas.
La Provincia de Salta ya dijo presente en la edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita, el evento deportivo y social más importante del país que reúne a miles de atletas convencionales y adaptados de todas las provincias. Los deportistas iniciaron sus acreditaciones ayer en el Centro de Educación Física Nº1. El evento se extenderá hasta el sábado. Salta participa en disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal, rugby, entre otras, integrando la delegación que arribó el fin de semana a la ciudad de Mar del Plata.
Con el plato fuerte de Barcelona - PSG, así será la jornada de miércoles en la Champions LeagueDeportes01/10/2025
La UEFA Champions League despliega su segundo capítulo de la fase liga. Este miércoles, el fútbol europeo nos regalará una jornada donde la historia y las estadísticas se entrelazan en cada uno de los nueve escenarios. Desde revanchas pendientes hasta rachas históricas que buscan ser rotas, la emoción está garantizada.
El regreso de entrenador a sus funciones es una incógnita, pero desde el club se muestran calmos. "Sifón" volverá a dar el presente al mando del equipo frente a Newell´s y hay confianza por parte de la directiva.
Conmebol arribó a Zúrich para la reunión del Consejo de la FIFA, con el objetivo de defender el Mundial 2030 con 64 equiposDeportes01/10/2025
El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, viajó a Suiza con una delegación de 10 personas. Busca adeptos para su propuesta del Mundial Centenario con 64 selecciones de manera especial y por única vez.
Salta en los juegos Evita 2025Deportes01/10/2025
Comenzaron las finales Nacionales de los juegos evita 2025 que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata y que cuentan con 360 deportistas salteños.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.