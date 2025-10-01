Juegos Nacionales Evita 2025: ya está compitiendo la delegación salteña

La delegación salteña, acompañada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, está compuesta por más de 360 jóvenes deportistas, ya se encuentra en Mar del Plata. Tras la acreditación, comenzaron las competencias en más de 35 disciplinas deportivas.

La Provincia de Salta ya dijo presente en la edición 2025 de los Juegos Nacionales Evita, el evento deportivo y social más importante del país que reúne a miles de atletas convencionales y adaptados de todas las provincias. Los deportistas iniciaron sus acreditaciones ayer en el Centro de Educación Física Nº1. El evento se extenderá hasta el sábado. Salta participa en disciplinas como atletismo, básquet 3x3, boxeo, natación, tenis, vóley, hockey, futsal, rugby, entre otras, integrando la delegación que arribó el fin de semana a la ciudad de Mar del Plata.