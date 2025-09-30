Los dólares cierran el mes en alza y los financieros acumulan subas de $160

Hoy, en la última rueda hábil del mes, los dólares oficiales se mantienen al alza, incluso con alrededor de US$1300 millones de la oferta de agroexportadores pendiente de liquidación.

El tipo de cambio oficial mayorista cotiza este martes a $1378, equivalente a una escalada diaria de $18 (+1,3%). En horas cercanas al mediodía, esta cotización llegó a tocar a los $1400, pero con el paso de las horas moderó la tendencia. Es una rueda marcada por el cierre de posiciones de fin de mes en el mercado de dólar futuro.

Aunque a mediados de septiembre el mayorista llegó a tocar el techo de la banda de flotación (que actualmente equivale a $1480,72), el aluvión de divisas que provocó la semana pasada la baja de retenciones a cero permitió que la cotización se aleje de los máximos previstos en el programa económico y que el Tesoro compre reservas. Entre subas y bajas, esta cotización cierra el mes con una suba de $35 (+2,6%).

Algo similar sucedió con el dólar oficial minorista. Hoy, sube $20 y aparece en las pizarras del Banco Nación a $1400 (+1,4%), mientras que en los últimos 30 días trepó $40 (+2,9%).

“Con la elevada liquidación del agro, se esperaba que el Tesoro compre bastante más que los US$500 millones que anunció ayer. Según entendemos, fue por dos razones. En primer lugar, hubo fuerte demanda de los bancos, porque desde el 29 de agosto no pueden dolarizarse el último día hábil del mes. Y en segundo lugar, porque hay mucha demanda de dólar minorista para aprovechar los arbitrajes, porque el dólar ‘rulo’ o ‘puré’ con dólar cripto está exento de la restricción cruzada”, sumó Fernando Marull, economista de FMyA.

El viernes pasado, el Banco Central (BCRA) volvió a anunciar restricciones cruzadas, y determinó que quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán vender las divisas en el mercado financiero por un plazo de 90 días corridos. De esta manera, el Gobierno buscó cortar con el “rulo”, una maniobra de especulación financiera que permitía obtener una ganancia por la brecha cambiaria.

La consecuencia directa de la medida fue que los tipos de cambio financieros operaron al alza y aumentaron la brecha a dos dígitos. Este martes, el dólar MEP aparece en las pizarras del mercado de capitales a $1475,19. Se trata de una escalada diaria de $20,28 (+1,4%) y de $117,85 en el mes (+8,7%).

El dólar contado con liquidación (CCL), usado por las compañías para poder girar divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se negocia a $1517,94. Es una suba de $21,88 frente al cierre anterior (+1,5%) y de $162,67 en septiembre (+12%). De esta manera, la brecha cambiaria se consolida, ya que actualmente la diferencia con el mayorista es del 8,4%.

“El ojo del mercado en estos días pasa en el frente macro-financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio. Respecto a lo primero, estimamos que el Tesoro habría comprado el 43,8% de lo liquidado por el agro bajo retenciones cero, por lo que estaremos atentos a cuánto más logra adquirir“, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

En las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia sin cambios a $1430, pero en el mes acumuló una suba de $95 (+7,12%). Frente al minorista, la brecha cambiaria es de $40 (2,8%).

La Bolsa porteña cayó 20%

Los números en rojo vuelven a aparecer en la Bolsa porteña. Este martes, el índice accionario S&P Merval retrocede 2,1% y cotiza en 1.756.226 unidades. Este último valor es equivalente a unos US$1154 al ajustar por el dólar CCL, lo que representa una caída diaria del 3,6% y del 21,1% en todo septiembre.

Al ver lo que sucede en el panel principal, las mayores caídas del día se observan en las acciones de Metrogas (-6,2%), Transportadora de Gas del Norte (-5,5%), Banco Macro (-4,6%), Transener (-4,6%) y Grupo Financiero Galicia (-4,4%).

Las acciones fueron las más afectadas en los últimos 30 días. Los papeles de Transportadora de Gas del Norte perdieron el 29,8% de su valor a lo largo del mes, seguida por Sociedad Comercial del Plata (-27,8%), Banco Supervielle (-27,6%) y Transener (-25,5%).

Los bonos soberanos de deuda también operan en terreno negativo. Los Bonares muestran caídas del 5,02% (AL41D) y los Globales, del 1,96% (GD41D). Esto impacta de manera directa en el riesgo país, el cual sube 18 unidades y se ubica en 1142 puntos básicos (+1,6%). En el mes, este indicador trepó 36,4%.

La Nación