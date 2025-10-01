La venta de combustibles en Salta sigue estancada y no alcanza los niveles de 2024

Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.Salta01/10/2025Agustina Tolaba
El consumo de combustibles en Salta todavía no recupera los niveles del año pasado, a pesar de la aplicación de incentivos como el micro pricing, que permite ajustes diarios de precios a través de aplicaciones móviles. Así lo aseguró por Aries, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, quien explicó que la medida motivó que algunos consumidores incluso carguen combustible de madrugada para aprovechar descuentos de hasta 6%.
“Desde abril veíamos una incipiente recuperación, pero hoy seguimos 5 o 6% por debajo de los niveles de 2024”, señaló Pérez, quien atribuye la caída a factores como la crisis económica, los precios y la tendencia de los usuarios a priorizar productos básicos sobre los premium.
El empresario también destacó que la operatoria de micro pricing, controlada por un data center en Buenos Aires, genera diferencias de precio incluso entre estaciones de un mismo corredor, lo que provoca confusión en los clientes sobre el valor de referencia.
En cuanto a la rentabilidad de las estaciones, Pérez advirtió que, pese a la recuperación parcial de precios, “no se lograron los niveles que acompañen la inflación” y señaló que la actualización de impuestos sobre los combustibles, prevista para octubre, fue postergada, afectando aún más los ingresos de las empresas.
“Vender menos significa recaudar menos y tener menos margen para cubrir costos, sueldos y mantener el servicio. La situación sigue siendo complicada”, concluyó el empresario.
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
El presidente de la Cámara de Panaderos sostuvo que las medidas del gobierno nacional atentan contra los comercios. “A la gente no le alcanza la plata” advirtió.
El ministro de Infraestructura explicó que gran parte del endeudamiento corresponde al Fondo de Reparación Histórica y al crédito del Bicentenario.
El ministro de Infraestructura de la provincia advirtió que el Gobierno nacional paralizó escuelas, rutas y plantas de saneamiento.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.