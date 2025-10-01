La venta de combustibles en Salta sigue estancada y no alcanza los niveles de 2024

La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.

Salta01/10/2025Agustina Tolaba

El consumo de combustibles en Salta todavía no recupera los niveles del año pasado, a pesar de la aplicación de incentivos como el micro pricing, que permite ajustes diarios de precios a través de aplicaciones móviles. Así lo aseguró por Aries, Manuel Pérez, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, quien explicó que la medida motivó que algunos consumidores incluso carguen combustible de madrugada para aprovechar descuentos de hasta 6%.

“Desde abril veíamos una incipiente recuperación, pero hoy seguimos 5 o 6% por debajo de los niveles de 2024”, señaló Pérez, quien atribuye la caída a factores como la crisis económica, los precios y la tendencia de los usuarios a priorizar productos básicos sobre los premium.

El empresario también destacó que la operatoria de micro pricing, controlada por un data center en Buenos Aires, genera diferencias de precio incluso entre estaciones de un mismo corredor, lo que provoca confusión en los clientes sobre el valor de referencia.

En cuanto a la rentabilidad de las estaciones, Pérez advirtió que, pese a la recuperación parcial de precios, “no se lograron los niveles que acompañen la inflación” y señaló que la actualización de impuestos sobre los combustibles, prevista para octubre, fue postergada, afectando aún más los ingresos de las empresas.

“Vender menos significa recaudar menos y tener menos margen para cubrir costos, sueldos y mantener el servicio. La situación sigue siendo complicada”, concluyó el empresario.

