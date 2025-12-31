Asistieron a familias afectadas por fuertes lluvias en el asentamiento San Javier

Personal operativo del organismo provincial, trabajó en el desagote de viviendas anegadas por las tormentas registradas en los últimos días. Se articuló la asistencia con otros organismos provinciales y municipales.

Salta31/12/2025

Equipos de la Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, realizaron tareas de asistencia a distintas familias del asentamiento San Javier y sectores aledaños que resultaron con anegamientos en sus viviendas producto de las últimas tormentas registradas.

 El trabajo de los brigadistas comenzó en la víspera hasta entrada la madrugada, se retomó durante esta última jornada del año y se focalizó en terrenos cercanos al relleno sanitario donde los vecinos señalaron las dificultades para el escurrimiento del agua por lo que se debió proceder al desagote de las viviendas a través del uso de equipos de bombeo.

Para ello se desplegaron los equipos de emergencia asistiendo a las familias afectadas de la zona realizando un relevamiento y se identificaron los sectores críticos donde se concentra el caudal de agua de lluvia.

Las tareas contaron con el apoyo de personal de la Policía de la Provincia, equipos provinciales, municipales y voluntarios comunitarios.

