Rutas 34, 40 y 51: advertencias clave para circular este 1 de enero en Salta

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió este jueves 1 de enero de 2026 el informe oficial sobre el estado de las rutas nacionales y provinciales en toda la provincia. En general, los caminos se encuentran transitables con mucha precaución, debido a tormentas, acumulación de agua, animales sueltos y calzadas en mal estado.

Rutas nacionales: tramos críticos y un paso intransitable

En el departamento Orán, las rutas nacionales 34 y 50 permanecen transitables con precaución por baches, animales sueltos y tránsito pesado, especialmente en el empalme de ambas rutas y en la zona de Hipólito Yrigoyen, donde hay controles de Gendarmería Nacional.

En San Martín, las rutas 34 y 81 presentan condiciones similares, con advertencias por mal estado de la calzada, animales sueltos y acumulación de agua sobre la banquina, además de tormentas eléctricas de fuerte intensidad.

Para el departamento San José de Metán, las rutas 9 y 34 requieren extrema precaución entre Rosario de la Frontera y Metán, por obras en ejecución, calzada irregular y baches, al igual que en el ingreso a la ciudad de Salta.

En Anta, las rutas 16 y 34 se encuentran transitables con mucha precaución por tránsito de camiones y deterioro general del pavimento.

En los Valles Calchaquíes, Cafayate presenta advertencias en las rutas 68 y 40 por caída de piedras, deslizamientos, lodo y bancos de arena, con presencia de personal de Vialidad Nacional en distintos tramos.

La situación más compleja se registra en Los Andes, donde la ruta nacional 40 permanece intransitable por el nevado del Acay, a la altura de La Quesera (km 4578). En tanto, la ruta 51 se mantiene transitable con mucha precaución por lodo, agua acumulada y maquinaria vial en operación.

En La Caldera, la ruta nacional 9 se encuentra resbaladiza, con acumulación de agua y sectores de cornisa, mientras que en Capital se solicita circular con precaución en autopistas por las lluvias previstas.

Rutas provinciales: precaución en toda la provincia

Defensa Civil también informó sobre el estado de las rutas provinciales, que en su mayoría se encuentran transitables con precaución por agua sobre la banquina, calamina, pozos y animales sueltos.

En Orán, las rutas 13, 18 y 19 presentan estas condiciones. En San Martín, las rutas 46 y 54 muestran acumulación de agua y malezas. En Metán, las rutas 25 y 35 se mantienen resbaladizas por las lluvias.

En Cafayate, se destacan las advertencias en las rutas 56, 53 y 55, con falta de mantenimiento, bancos de arena y tramos angostos, especialmente en sectores como Abra de la Laguna y el tramo Seclantás–Molinos.

En Chicoana, la ruta provincial 33 requiere extrema precaución por neblinas, calamina y pozos, con velocidad máxima de 60 km/h en el Parque Nacional Los Cardones. En Iruya, la ruta 133 continúa sin pavimentar, con cornisa y calamina.

Advertencia oficial

Desde Defensa Civil recordaron que el estado de las rutas puede variar según la evolución de las alertas meteorológicas y recomendaron consultar los canales oficiales antes de viajar.