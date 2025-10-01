Obras inconclusas: el Gobierno de Sáenz heredó deuda por USD 640 millones

Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
El ministro de Infraestructura explicó que gran parte del endeudamiento corresponde al Fondo de Reparación Histórica y al crédito del Bicentenario.Salta01/10/2025Ivana Chañi
El ministro de Infraestructura y a cargo de la Coordinación de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, confirmó que la provincia aún afronta el pago de 640 millones de dólares en deudas heredadas por obras que nunca se concretaron.
En declaraciones a Aries, señaló que ese monto se originó en el Fondo de Reparación Histórica y en el crédito del Bicentenario. “El primero ya fue cancelado el año pasado, pero el segundo seguimos pagándolo, y aun así varias obras quedaron en la nada. De esa deuda inicial ya se achicaron más de 270 millones, restando 340 millones de dólares por honrar”, precisó.
El funcionario recordó que al asumir, en diciembre de 2019, Salta tenía una deuda de $2.800 millones con contratistas y la obra pública estaba paralizada. “Cinco años después, la gestión de Gustavo Sáenz ejecutó más de 2.500 obras en hospitales, viviendas y obras de agua en cada municipio y paraje. Esa es la autoridad moral con la que reclama a Nación lo que nos corresponde”, enfatizó.
Camacho también criticó a la dirigencia nacional por la falta de control sobre los fondos que nunca se tradujeron en obras. “Yo envié toda la información a auditoría y sindicatura. El Estado tiene organismos que deben verificar qué pasó con esos proyectos que no se hicieron”, señaló.
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
El presidente de la Cámara de Panaderos sostuvo que las medidas del gobierno nacional atentan contra los comercios. “A la gente no le alcanza la plata” advirtió.
El ministro de Infraestructura de la provincia advirtió que el Gobierno nacional paralizó escuelas, rutas y plantas de saneamiento.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.