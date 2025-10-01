Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.

Salta01/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Imagen ilustrativa

Este miércoles, a las 17, se llevará a cabo a nivel nacional una nueva marcha en el marco de una jornada de reclamos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La movilización partirá desde la Plaza 9 de Julio y contará con la participación de familias, referentes y organizaciones del sector.

Por Aries, Luis González, presidente de Padres TEA TGD Salta, destacó la importancia de la convocatoria y reclamó que la ley vigente se haga efectiva. “Es una movida a nivel nacional, un reclamo necesario que se suma a los muchos que venimos haciendo desde que se votó contra el veto y se promulgó, y se postergó la Ley de Emergencia en Discapacidad”, expresó.

González señaló que la situación del sector sigue siendo crítica: “Aunque se están devolviendo algunas pensiones que se habían quitado, la realidad del sector discapacidad no varió en todo lo que va del año. Al contrario, se está empeorando. Octubre llega con más aumentos en impuestos, colegios, luz, gas y nafta, y los pagos siguen demorándose”.

El dirigente alertó además sobre la continuidad de los prestadores individuales que, debido a los atrasos y la falta de financiamiento, podrían cerrar sus puertas antes de fin de año. “Desafortunadamente no hubo cambio y la situación sigue igual o peor que en reclamos anteriores”, señaló.

