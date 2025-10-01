Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Las ventas en Cofruthos cayeron hasta un 40%
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.Salta01/10/2025Agustina Tolaba
Este miércoles, a las 17, se llevará a cabo a nivel nacional una nueva marcha en el marco de una jornada de reclamos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La movilización partirá desde la Plaza 9 de Julio y contará con la participación de familias, referentes y organizaciones del sector.
Por Aries, Luis González, presidente de Padres TEA TGD Salta, destacó la importancia de la convocatoria y reclamó que la ley vigente se haga efectiva. “Es una movida a nivel nacional, un reclamo necesario que se suma a los muchos que venimos haciendo desde que se votó contra el veto y se promulgó, y se postergó la Ley de Emergencia en Discapacidad”, expresó.
González señaló que la situación del sector sigue siendo crítica: “Aunque se están devolviendo algunas pensiones que se habían quitado, la realidad del sector discapacidad no varió en todo lo que va del año. Al contrario, se está empeorando. Octubre llega con más aumentos en impuestos, colegios, luz, gas y nafta, y los pagos siguen demorándose”.
El dirigente alertó además sobre la continuidad de los prestadores individuales que, debido a los atrasos y la falta de financiamiento, podrían cerrar sus puertas antes de fin de año. “Desafortunadamente no hubo cambio y la situación sigue igual o peor que en reclamos anteriores”, señaló.
El presidente del mercado alertó sobre la fuerte caída en las ventas de frutas y verduras en Salta con respecto a 2024. “Esto refleja lo complejo de la situación económica del país” señaló.
La venta de nafta y gasoil permanece 5 a 6% por debajo de 2024, mientras los “micro aumentos” confunden a los consumidores y afectan la rentabilidad de las estaciones.
Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, advierte que el modelo económico actual deja endeudadas a las pequeñas empresas y afecta el empleo.
Los niveles de reserva tardan en recuperarse frente a la presión de los tratamientos, por lo que las donaciones y las campañas de colectas son claves.
El presidente de la Cámara de Panaderos sostuvo que las medidas del gobierno nacional atentan contra los comercios. “A la gente no le alcanza la plata” advirtió.
El ministro de Infraestructura explicó que gran parte del endeudamiento corresponde al Fondo de Reparación Histórica y al crédito del Bicentenario.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.