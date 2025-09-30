Este miércoles se hará una colecta de sangre en plaza Belgrano

“Silencio de radio” en Salta por la elección del Defensor del Pueblo
Agustina Álvarez expresó su preocupación por la lentitud del proceso y cuestionó la falta de diálogo en el Concejo Deliberan sobre la designación.
De 8:30 a 13, se recibirán donaciones de sangre O positivo y se informará sobre inscripción como donante de médula ósea.Salta30/09/2025
El equipo del Centro Regional de Hemoterapia realizará este miércoles 1 de octubre, una colecta de sangre del grupo O positivo, en la plaza Belgrano.
Las donaciones se recibirán entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará apostado en la plaza sobre calle Balcarce.
Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad y no estar en ayunas. También, hidratarse suficientemente.
Pueden donar
No pueden ser donantes
Otros datos
Médula ósea
Personal del CUCAI Salta informará a los concurrentes acerca de la donación de médula ósea para trasplante a personas con enfermedades de la sangre, como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, talasemia, errores metabólicos o déficits inmunológicos.
Asimismo, registrará a potenciales donantes, quienes deben donar una unidad de sangre para los estudios de determinación de datos genéticos y posterior incorporación al registro nacional de voluntarios.
Donación espontánea
Se recuerda la importancia de contar con donantes voluntarios y habituales, a fin de mantener la disponibilidad de productos sanguíneos para responder a la demanda diaria de pacientes de todas las edades.
Quienes deseen donar en forma espontánea pueden hacerlo en la sede del Centro Regional de Hemoterapia, Bolívar 687 (Salta), de lunes a viernes hábiles, de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.
Para más información, se puede llamar al teléfono (0387) 4215020. El organismo cuenta con la página web https://saludsalta.gob.ar/hemoterapia/
Agustina Álvarez expresó su preocupación por la lentitud del proceso y cuestionó la falta de diálogo en el Concejo Deliberan sobre la designación.
Según la concejal Agustina Álvarez, la Fundación Innovación recibe los alquileres de los puesteros, pese a que las ordenanzas municipales prohíben la intermediación de fundaciones.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Tras la quiebra de la empresa operadora, el yacimiento quedó bajo custodia provincial. El ministro Martín de los Ríos aseguró que se trabaja en un plan de emergencia para sofocar la fuga y mantener la producción.
El ministro de Producción alertó sobre la necesidad de incluir a los ramales C14 y C15 en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Dijo que sin trenes ni rutas en condiciones, la provincia pierde competitividad.
El ministro de Producción, Martín de los Ríos, explicó que la iniciativa apunta a reducir el costo financiero y facilitar el acceso al crédito.
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.