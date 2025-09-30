Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estival

María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.Salta30/09/2025
El Ministerio de Salud Pública lanzó la campaña de verano con el objetivo de preparar a los equipos de salud de toda la provincia ante la llegada de la temporada estival. La actividad se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta y contó con la participación de gerentes hospitalarios de todas las áreas operativas de la provincia.
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos, la salmonelosis, el calendario nacional de vacunación y las terapias de rehidratación.
También se destacó la importancia de las técnicas de potabilización del agua, estrategias para evitar la diarrea, golpes de calor, parasitosis comunes de cada zona sanitaria y otras enfermedades estacionales.
"En este último período hemos logrado reducir notablemente los casos de salmonelosis y hemos tenido sólo 26 casos de dengue. Esto ha sido posible gracias al trabajo en equipo, entre el Gobierno provincial, los municipios, los hospitales, trabajadores de la salud y cada vecino", expresó el ministro Federico Mangione.
Asimismo, el titular de la cartera sanitaria provincial instó a los equipos gerenciales a redoblar los esfuerzos en este nuevo periodo estival para continuar con los buenos resultados obtenidos.
Por su parte, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, explicó las articulaciones que se continuarán llevando a cabo en toda la provincia, especialmente en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, -en el marco de la emergencia sociosanitaria- que incluye la captación de embarazadas, la entrega de pastillas potabilizadoras de agua, alimentos terapéuticos para pacientes con bajo peso, y actividades de inmunización, control antropométrico y de signos vitales y operativos de atención sanitaria integral con diferentes especialistas.
Además, resaltó la importancia de los centros de recuperación nutricional infantil, operativos en Santa Victoria Este, Embarcación y Tartagal, para asistir en territorio a los pacientes que lo requieran.
Respecto a temas epidemiológicos, Francisco García Campos anunció la inclusión del dengue en el tablero de SAFESA, la historia clínica digital única de Salta, lo que permitirá un seguimiento más detallado de los casos.
El funcionario destacó el trabajo intersectorial en la cuenca del río Arias-Arenales y la implementación de las "escuelas centinelas", una política pública que fortalece el rol de los colegios en el abordaje de diversas patologías.
En cuanto a la Leishmaniasis, García resaltó que Salta es la primera y única provincia en contar con un plan de contingencia para enfrentar esta enfermedad.
Finalmente, se recordó que, el 6 de octubre, en el Salón Martín Miguel de Güemes del Centro Cívico Grand Bourg, de 8 a 13, los equipos técnicos participarán en una actividad de la campaña de verano.
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Tras la quiebra de la empresa operadora, el yacimiento quedó bajo custodia provincial. El ministro Martín de los Ríos aseguró que se trabaja en un plan de emergencia para sofocar la fuga y mantener la producción.
El especialista en Economía, Jorge Paz, explicó que la medición del Indec captura solo ingresos, mientras que al sumar factores sociales y regionales la cifra refleja una realidad más compleja.
Según la concejal Agustina Álvarez, la Fundación Innovación recibe los alquileres de los puesteros, pese a que las ordenanzas municipales prohíben la intermediación de fundaciones.
Agustina Álvarez expresó su preocupación por la lentitud del proceso y cuestionó la falta de diálogo en el Concejo Deliberan sobre la designación.
El ministro de Producción alertó sobre la necesidad de incluir a los ramales C14 y C15 en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Dijo que sin trenes ni rutas en condiciones, la provincia pierde competitividad.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.