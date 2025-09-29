Provincia y CFI presentaron el Fondo de Garantías Salta

En Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Sáenz, junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones, realizó el lanzamiento del Fondo de Garantías Salta (FOGASAL).

“Es un día trascendental para el futuro económico de Salta”, aseguró el mandatario al tomar la palabra, y continuó: “Celebramos una alianza estratégica entre el gobierno y el CFI; una unión que se materializa en el lanzamiento de una herramienta que cambiará las reglas del juego para nuestros empresarios”.

Aseguró, en este sentido, que se trata de un puente para la inclusión financiera y el desarrollo, y es que, para las pequeñas y medianas empresas ha sido un problema el acceso a créditos, por lo que la herramienta genera ese respaldo necesario para la tarea.

“Es una herramienta de inclusión financiera, la garantía que necesitan nuestros empresarios para convertir una buena idea en un buen negocio”, señaló Sáenz, y explicó que, con el respaldo del FOGASAL las empresas tendrán el respaldo necesario para acceder a créditos de capital de trabajo o a créditos de inversión productiva.

Concluyendo, el gobernador salteño aseguró que la creación del Fondo sostendrá la competitividad de las empresas locales, más en una situación económica compleja “sobre todo para aquellos que quieren crecer”.

“Hoy, la Provincia y el CFI les va a dar la garantía para acceder a esos créditos”, finalizó.

Por su parte, el secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, resaltó la importancia de estas instituciones y consideró que el crear este Fondo es una decisión estratégica de alta relevancia para el sector productivo salteño.

“La Provincia cuenta con otra herramienta pensada para ser una banca de desarrollo; un fomento para que todo aquel emprendedor que busque financiamiento, sea pública o privado, va a contar con un aval”, describió.

Advirtió, no obstante, que un Fondo de Garantías requiere de un proceso de aprendizaje por parte de los emprendedores, por lo que será la Provincia – con el acompañamiento del CFI - la encargada de asesorarlos y guiarlos.

“Vamos a hacer una inversión de 1000 millones de pesos, extensible en 1000 millones más. A lo largo y ancho de Argentina, uno de los principales problemas es la falta de avales, con esto, estamos dando una solución estructural y es una decisión estratégica”, finalizó Lamothe.