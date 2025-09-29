Es la principal causa de muerte en nuestro país y su incidencia está levemente por encima de la media mundial.
Día del corazón: un tercio de la población mundial muere por enfermedades cardiovasculares
Bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, este año la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado cardiovascular. Federico Sanmillan resaltó la importancia de hacer ejercicio, tener controles regulares e incluyó el cuidado en la salud emocional y mental.Salud29/09/2025
El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón, este año bajo el lema “No te pierdas ni un latido”, la campaña pone el foco en acercar a la comunidad al cuidado de la salud cardiovascular.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el médico cardiólogo, Federico Sanmillan, alertó que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y está vinculada a factores de riesgo prevenibles.
“Existen un grupo de factores de riesgo que son los conocidos: no hacer ejercicio, fumar, tener niveles altos de colesterol y de azúcar en la sangre y tener la presión alta. Y lo más importante de conocerlos es saber que no sentimos nada por tenerlos, lentamente se van obstruyendo las arterias”, expresó.
El infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular (ACV), son considerados como las principales causas de muerte prematura de los últimos tiempos, y una forma de prevención es reducir el contenido de sal en las comidas.
“Quizá muchos se cuidan de la sal que agregan a la comida, pero la mayor cantidad de sodio en la dieta viene por los alimentos procesados o ultraprocesados, que son aquellos que ya vienen hechos en bolsas, frascos, cajas”, señaló Sanmillan e instó a “volver a la costumbre de la comida hecha en casa, con alimentos frescos”.
El especialista remarcó la importancia de ejercitarse para acceder a “vivir más y mejor” y recomendó la visita periódica al cardiólogo después de los 35 años. “El ejercicio es lo más barato y lo mejor si uno quiere vivir mucho y sano. Al 150 minutos por semana, media hora por día”, señaló.
Por otro lado, reconoció que es “imposible separar el cuerpo de las emociones”, y alertó que las alteraciones en la salud mental como ansiedad, depresión, ataques de pánico, aumenta el riesgo cardiovascular”.
