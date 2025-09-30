De los Ríos advirtió que Salta puede quedar afuera de la licitación del Belgrano Cargas

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, expresó su preocupación por el futuro del Belgrano Cargas y el impacto que la licitación nacional podría tener en Salta.

“El ferrocarril es clave para nuestra competitividad. Si no estamos en la mesa de discusión corremos el riesgo de quedar afuera de los pliegos licitatorios”, advirtió en declaraciones en Aries.

De los Ríos detalló que el ramal C14, vital para la minería, requiere reparaciones y nuevo material rodante, mientras que el C15 necesita completar el tramo Pichanal–Salvador Mazza para conectarse con Bolivia y Brasil.

“Producimos con excelencia, pero cuando sumamos el costo logístico de rutas destruidas y la falta de trenes perdemos competitividad frente a nuestros vecinos”, sostuvo.

El funcionario confió en que la reunión solicitada por el gobernador Gustavo Sáenz con autoridades nacionales se concrete a tiempo. “Ojalá no sea tarde, cuando los pliegos ya estén resueltos”, advirtió.