De los Ríos advirtió que Salta puede quedar afuera de la licitación del Belgrano Cargas
El ministro de Producción alertó sobre la necesidad de incluir a los ramales C14 y C15 en el proceso de privatización del Belgrano Cargas. Dijo que sin trenes ni rutas en condiciones, la provincia pierde competitividad.Salta30/09/2025Ivana Chañi
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, expresó su preocupación por el futuro del Belgrano Cargas y el impacto que la licitación nacional podría tener en Salta.
“El ferrocarril es clave para nuestra competitividad. Si no estamos en la mesa de discusión corremos el riesgo de quedar afuera de los pliegos licitatorios”, advirtió en declaraciones en Aries.
De los Ríos detalló que el ramal C14, vital para la minería, requiere reparaciones y nuevo material rodante, mientras que el C15 necesita completar el tramo Pichanal–Salvador Mazza para conectarse con Bolivia y Brasil.
“Producimos con excelencia, pero cuando sumamos el costo logístico de rutas destruidas y la falta de trenes perdemos competitividad frente a nuestros vecinos”, sostuvo.
El funcionario confió en que la reunión solicitada por el gobernador Gustavo Sáenz con autoridades nacionales se concrete a tiempo. “Ojalá no sea tarde, cuando los pliegos ya estén resueltos”, advirtió.
“Silencio de radio” en Salta por la elección del Defensor del Pueblo
Agustina Álvarez expresó su preocupación por la lentitud del proceso y cuestionó la falta de diálogo en el Concejo Deliberan sobre la designación.
Polémica: Denuncian que puesteros del Mercado pagan alquileres a una fundación de Muratore
Según la concejal Agustina Álvarez, la Fundación Innovación recibe los alquileres de los puesteros, pese a que las ordenanzas municipales prohíben la intermediación de fundaciones.
María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
Provincia busca operadora para pozos que deja la quebrada President SA: “Está difícil”
Tras la quiebra de la empresa operadora, el yacimiento quedó bajo custodia provincial. El ministro Martín de los Ríos aseguró que se trabaja en un plan de emergencia para sofocar la fuga y mantener la producción.
Pymes salteñas: un fondo de dos mil millones respaldará créditos con mejores tasas
El ministro de Producción, Martín de los Ríos, explicó que la iniciativa apunta a reducir el costo financiero y facilitar el acceso al crédito.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
