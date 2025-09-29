Dos salteños detenidos con más de media tonelada de cocaína en Santiago del Estero

Cerrillos: cuatro menores heridos tras el vuelco de una camioneta
El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 88. Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron trasladados al hospital San Bernardo y al Materno Infantil.
La Policía de Santiago del Estero secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en más de 4 millones de dólares, durante un operativo vial realizado en la madrugada del lunes en la localidad de Malbrán.
El procedimiento fue ejecutado sobre la Ruta Nacional 34, cuando una camioneta Toyota Hilux intentó evadir un control rutinario. Los uniformados interceptaron el vehículo y detuvieron a dos hombres oriundos de Salta, de 36 y 23 años.
Al inspeccionar el rodado, los policías hallaron cuatro tachos metálicos con doble fondo, dentro de los cuales se ocultaban 533 paquetes compactos de cocaína, prolijamente embalados. También se secuestraron una pistola Glock calibre 9x19 y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.
Por la magnitud del cargamento, la Jefatura Central de Policía dispuso el envío de personal superior y del Grupo USAR para asegurar el resguardo de los detenidos y el traslado de la droga al depósito judicial. Desde la fuerza destacaron que el operativo se encuentra entre los mayores decomisos de la historia reciente de la provincia y del país.
El gobernador Gerardo Zamora elicitó a los efectivos intervinientes y subrayó la importancia del hallazgo. Además destacó, el uso de tecnología.
"Es muy importante reconocer el cumplimiento responsable de nuestros policías provinciales, cuando en casos como el de hoy —por el volumen de droga secuestrada— se produce un fuerte golpe al narcotráfico en nuestro país”, remarcó.
