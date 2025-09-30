Sáenz reclamó por la ruta 51, el corredor bioceánico y las obras estratégicas para Salta

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó este martes en los salones de UTHGRA la presentación del documento “Todos por Salta”, acompañado por representantes de distintos sectores de la sociedad civil y productiva.

En su discurso, el mandatario repasó los momentos difíciles que atravesó la provincia en los últimos años, desde la crisis sanitaria en el norte por la mortalidad infantil y la pandemia, hasta los incendios y la sequía que afectó al departamento San Martín.

“Si hay algo que me ha caracterizado desde que soy intendente es la gestión de obras que no generen deuda, pero que los salteños venimos reclamando hace décadas”, expresó Sáenz.

El gobernador destacó la importancia de avanzar con obras de infraestructura que permitan mejorar la competitividad y el desarrollo productivo: la ruta 51 como salida al Pacífico, el corredor bioceánico, la ruta 40 y la ruta 934, conocida como “ruta de la muerte”.

“Desde que tengo memoria hablamos de estas obras y seguimos esperando. No son políticas de un gobierno, son proyectos para el futuro de Salta. Tenemos que dejar de lado las diferencias partidarias y exigir juntos que Nación cumpla”, señaló.

Sáenz apuntó además contra quienes difunden que las obras están “pagadas y frenadas”. “Eso no ha pasado en mi gobierno. Las obras se certifican y se pagan por avance, no por anticipado. Hay que explicarle a la gente y terminar con las mezquindades de la política”, afirmó.

Finalmente, pidió el acompañamiento de los sectores presentes para insistir ante los legisladores nacionales en la inclusión de estas obras en el presupuesto. “Son necesarias para el crecimiento y para generar trabajo genuino. Nos tienen que encontrar unidos como salteños”, concluyó.