“Todos por Salta”: El documento completo firmado por Sáenz

Este martes, el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, junto con el vicegobernador Antonio Marocco, el intendente, Emiliano Durand y otras autoridades provinciales encabezaron la firma del documento “Todos por Salta”, junto a representantes de sectores productivos y del trabajo.

El texto ratifica la voluntad de trabajar en conjunto por el desarrollo de la provincia, reclamando el cumplimiento de obras públicas, mejoras en infraestructura vial y energética, presupuestos adecuados para salud y educación, expansión de la zona franca y reformas que promuevan el crecimiento económico y la creación de empleo.

A continuación, el documento completo: