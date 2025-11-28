Comenzó la jura de los 23 senadores electos

El Senado será el escenario de la jura de 23 de los 24 senadores que fueron electos en los comicios del 26 de octubre. La ceremonia será formalizará el ingreso de los nuevos legisladores pero sus bancas recién se activarán el 10 de diciembre.

La única excepción será el caso de la senadora electa de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La asunción de la senadora fue impugnada por la oposición debido a sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, quién es investigado por narcotráfico. El caso será definido por la Comisión de Asuntos Institucionales.