“Todos por Salta”: sectores productivos y sociales en defensa de la "Patria Chica"

Macri confirmó su visita a Olivos para hablar con Milei: “Es bueno haber retomado el diálogo”
Tras más de un año sin contacto directo, el exmandatario destacó que su objetivo es “decirle la verdad al presidente y colaborar en la salida del país”.
El documento firmado por entidades civiles, empresarias y sindicales respalda al gobernador Sáenz en la gestión ante Nación y exige infraestructura, tarifas equitativas y una nueva ley de coparticipación.Política30/09/2025Ivana Chañi
Durante el acto encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz en UTHGRA, se presentó el documento “Todos por Salta”, firmado por representantes de sectores productivos, sociales y del trabajo, que ratificaron su compromiso de unidad en defensa de los intereses provinciales.
El texto advierte sobre la “injusta postergación” a la que fue sometido el noroeste argentino por sucesivas gestiones nacionales de distinto signo político, con falta de inversión en infraestructura y logística que limitan la competitividad de las economías regionales.
Entre los principales puntos, el documento reclama:
“Somos salteños a los que nos une el amor a nuestra Patria Chica. Nuestra adhesión a estos términos no enarbola una bandera partidaria, sino exclusivamente los intereses de Salta y del país”, señala el documento.
El Presidente confirmó que recalibrará su equipo por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos de LLA en CABA y Mendoza.
Copete: El gobernador defendió la gestión provincial y apuntó contra la falta de ejecución de proyectos en gobiernos anteriores. Aseguró que hoy la Provincia se hace cargo de obras históricas como el agua en Tartagal y Mosconi.
El gobernador pidió no trasladar la discusión provincial a la grieta nacional y aseguró que la propuesta oficialista presenta a “los mejores candidatos, comprometidos con los intereses de los salteños”.
El gobernador reclamó que los representantes legislativos prioricen los intereses provinciales por sobre los alineamientos partidarios. Recordó que “antes los senadores representaban a las provincias, no a los partidos”.
El gobernador pidió unidad para exigir a Nación obras estratégicas y defendió el empleo como fuente de dignidad. “Tenemos todo para crecer, pero necesitamos rutas y conectividad”, sostuvo.
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.