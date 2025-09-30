Sáenz: “Estamos pagando $640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron"

El gobernador Gustavo Sáenz denunció que la Provincia aún paga deudas millonarias por obras que nunca se concretaron, pero que su gestión decidió ejecutar.

“Estamos pagando 640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron y que las estamos haciendo nosotros, cumpliendo con la gente”, afirmó durante la presentación del documento “Todos por Salta” en UTHGRA.

El mandatario puso como ejemplo la situación de Tartagal y Mosconi, donde después de años de espera hoy cuentan con provisión de agua. “El problema que tienen ahora es que revientan los caños por la presión, pero lo importante es que hoy tienen agua”, señaló.

Sáenz recordó también que varias obras quedaron inconclusas en la provincia durante años, con carteles colgados como único testimonio. “Nosotros decimos para qué se usa el crédito, lo hacemos y las obras avanzan. Esa es la diferencia”, subrayó.