Sáenz: “Estamos pagando $640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron"
Copete: El gobernador defendió la gestión provincial y apuntó contra la falta de ejecución de proyectos en gobiernos anteriores. Aseguró que hoy la Provincia se hace cargo de obras históricas como el agua en Tartagal y Mosconi.Política30/09/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz denunció que la Provincia aún paga deudas millonarias por obras que nunca se concretaron, pero que su gestión decidió ejecutar.
“Estamos pagando 640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron y que las estamos haciendo nosotros, cumpliendo con la gente”, afirmó durante la presentación del documento “Todos por Salta” en UTHGRA.
El mandatario puso como ejemplo la situación de Tartagal y Mosconi, donde después de años de espera hoy cuentan con provisión de agua. “El problema que tienen ahora es que revientan los caños por la presión, pero lo importante es que hoy tienen agua”, señaló.
Sáenz recordó también que varias obras quedaron inconclusas en la provincia durante años, con carteles colgados como único testimonio. “Nosotros decimos para qué se usa el crédito, lo hacemos y las obras avanzan. Esa es la diferencia”, subrayó.
“Nuestros candidatos son los más preparados, los que no son casta”, dijo Sáenz
El gobernador pidió no trasladar la discusión provincial a la grieta nacional y aseguró que la propuesta oficialista presenta a “los mejores candidatos, comprometidos con los intereses de los salteños”.
“Si un diputado levanta la mano contra Salta, no debería volver más”, advirtió Sáenz
El gobernador reclamó que los representantes legislativos prioricen los intereses provinciales por sobre los alineamientos partidarios. Recordó que “antes los senadores representaban a las provincias, no a los partidos”.
Sáenz: “Quiero salteños trabajando en su tierra, no pidiendo planes en Buenos Aires”
El gobernador pidió unidad para exigir a Nación obras estratégicas y defendió el empleo como fuente de dignidad. “Tenemos todo para crecer, pero necesitamos rutas y conectividad”, sostuvo.
La Libertad Avanza busca respaldo del PRO y la UCR, aunque reconocen que la sesión será difícil. La votación podría dejar sin efecto las decisiones presidenciales.
Legisladores de Unión por la Patria y Coherencia presentaron un pedido ante Diputados alegando “inhabilidad moral sobreviniente” del diputado y candidato libertario.
Nuevas trabas del BCRA: cambian las reglas para comprar Dólar oficial y MEP desde hoyEconomía29/09/2025
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
