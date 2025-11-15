Primavera Somos: danza, turismo e inclusión en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón

El viernes 21 de noviembre a las 18 horas, el Ballet Folklórico Provincial participará de Primavera Somos, una jornada que combina danza, turismo e inclusión. El encuentro, organizado junto al colectivo MEDUSAS, se realizará en el Anfiteatro Cuchi Leguizamón, ubicado al pie del Teleférico San Bernardo.

La actividad es gratuita y abierta a todo el público, ofreciendo un espacio de encuentro cultural donde se promueve la participación, la diversidad y la integración de distintas comunidades a través de la danza y las expresiones artísticas.