El Ballet Contemporáneo presenta “Cambalache” en la Casa de la Cultura

La obra de danza teatro se podrá ver el sábado 22 de noviembre a las 21 horas en la Sala Juan Carlos Dávalos y propone un recorrido emocional entre lo absurdo y lo sublime.

La Casa de la Cultura anuncia la presentación de “Cambalache”, obra de danza teatro a cargo del Ballet Contemporáneo, que se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre a las 21 horas en la Sala Juan Carlos Dávalos, ubicada en Caseros 460.

La propuesta invita a los espectadores a un recorrido emocional donde se entrelazan distintas épocas, personajes y situaciones, revelando la vida como un entramado de contrastes: lo absurdo y lo sublime, la risa y el llanto, el pasado y el presente. Bajo la dirección general de la maestra Sandra Piccolo, la obra combina movimiento, narrativa y teatralidad para construir una experiencia escénica dinámica y conmovedora, que busca involucrar al público en cada escena.