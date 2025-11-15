Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario Central

El histórico líder de la barrabrava de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, aseguró que esta noche ante Rosario Central volverá a ingresar al estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, recuperará el control de la hinchada mientras que la facción oficial prometió frenarlo a los “tiros”.

Esta noche desde las 21.30 horas en un partido que será cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas, Independiente recibirá a Rosario Central en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. Ya sin chances de avanzar a la próxima fase, el ´Rojo´ apunta a vencer al líder e invicto equipo rosarino y soñar con clasificar a la Copa Sudamericana del año próximo.

Sin embargo, cuando los ojos deberían estar puestos por completo en lo que suceda en el campo de juego, la atención también estará puesta en lo extrafutbolistico, precisamente en las tribunas populares del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini donde el histórico líder de la barrabrava entre 1996 y 2017, Pablo ´Bebote´ Álvarez, volverá a tomar el control de la hinchada como aseguró en sus redes sociales.

“Listo todo confirmado, vuelven ´Los Diablos Rojos´. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de 3 años afuera de la cancha. Ya estamos en casa” tuiteó el barrabrava afirmando que este sábado será su vuelta al estadio tras ocho años en los que estuvo preso por amenazas al entrenador Ariel Holan, casualmente hoy en Rosario Central, y con derecho de admisión, además de haberse convertido en un objetivo peligroso por parte de las autoridades del club, nacionales e internacionales.

Álvarez viene cocinando este retorno hace tiempo, aprovechandose de los comentarios positivos que recibia en redes sociales -para con él- por parte de algunos hinchas que mostraban su disconformidad con los manejos de la barrabrava actual, la cual lo rechazó cuando cumplió su tres años de condena en el Penal de Melchor Romero.

Si bien nunca fue aceptada la barrabrava actual -liderada por gente de la tribuna de Huracán y Barracas Central- por el jibarismo en el que transformaron la tribuna Santoro Baja, el punto de quiebre fue la barbarie que generó ante la Universidad de Chile en agosto de este año.

Aquella mancha imborrable para la rica historia de Independiente hizo que la dirigencia le suelte la mano a la barrabrava y la entregue ante la Justicia que aplicó derechos de admisión por doquier, dejando una tribuna acéfala de hinchada y solo ocupada por socios e hinchas del ´Rojo´.

Sin embargo, a pesar de no poder entrar al Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, los barras no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a transformar en un ritual el hecho de “ranchear” en la bajada del Puente Agüero, a pocos metros del estadio, manteniendo sus puestos de comida, venta de indumentaria del club y custodiados por efectivos policiales.

Álvarez vio este hueco que dejó la barbarie ante los chilenos y aprovechó para acelerar su regreso a la tribuna de Independiente, terminó de juntar a sus soldados que dieron señales del retorno de ´Bebote´ en los últimos encuentros con personas reconocidas de la facción del barrabrava que reaparecieron en la Santoro Baja y en la platea Erico Baja.

Además de haber retomado el control del local que el creó y vendió en la esquina del estadio -que recibió una inspección municipal sorpresa en las últimas horas-, el ex líder barrabrava fue por más y, esta semana, fue a buscar a Mauro Romero Avendaño, un hombre importante de la actual hinchada y que cuenta con derecho de admisión por lo sucedido ante la Universidad de Chile en Copa Sudamericana. En un video que se hizo viral, Álvarez fue con dos de sus laderos y atacó a Avendaño en una pelea que duró algunos minutos.

´Bebote´ redobló la apuesta y se infló el pecho, en sus redes sociales, mostrando banderas que le robó al actual jefe de la barra barava, Mario Nadalich y puso un ultimátum: una pelea y el que gana, se queda con la tribuna.

Ante esta alerta máxima, la barra brava oficial se juntó en un club del barrio porteño de Barracas, mostraron las banderas robadas desmintiendo a Álvarez y más de 300 personas cerraron la noche al grito de “Bebote, querido, te vamos a cagar a tiros”.

En este marco,KAAlCAEPgjD80i3okYSepg la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) se enteró que hubo más de 150 actualizaciones de carnets en la sede social de la Avenida Mitre 470, en Avellaneda. Ante la sospecha de que sea una jugada de Álvarez, el organismo intimó al club a que le aporte quienes son estos asociados que están habilitados para ingresar ante Rosario Central pero, increíblemente, Independiente no envió estos datos.

Por ello, Aprevide ordenó ampliar el operativo de seguridad de 450 efectivos a 570 y se dejó por escrito en el acta del mismo que cualquier hecho de violencia que se produzca en la tribuna Santoro Baja será responsabilidad del organizador y habrá sanciones ejemplares.

Con información de Noticias Argentinas