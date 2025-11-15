Del 17 al 20 de noviembre, Bienestar Animal realizará un operativo de vacunación antirrábica en Los Castaños, 17 de Mayo, Pablo Saravia y Apolinario Saravia, de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.
Últimos días para participar del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025
El Fondo Nacional de las Artes recibe inscripciones hasta el martes 18 de noviembre para promover proyectos de preservación, investigación y difusión de estos espacios históricos y religiosos.Salta15/11/2025
El Fondo Nacional de las Artes (FNA) lanzó el Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025, una convocatoria destinada a promover la puesta en valor, la visibilidad, la preservación y la sustentabilidad de estos espacios mediante iniciativas educativas, artísticas y turísticas. La propuesta busca difundir la diversidad religiosa, fortalecer la catalogación e impulsar investigaciones críticas que ofrezcan nuevas miradas sobre este patrimonio en todo el territorio nacional.
Podrán participar investigadores, museólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, gestores culturales y estudiantes interesados en presentar proyectos de valoración, interpretación, catalogación o investigación sobre cementerios, templos y lugares sagrados como patrimonio cultural y expresión de la diversidad religiosa.
La convocatoria incluye tres categorías: Valoración Patrimonial de Cementerios, Valoración Patrimonial de Templos y Lugares Sagrados, e Investigaciones, ensayos y ponencias sobre estos espacios. En cada una de ellas se otorgarán tres premios: el primero de un millón de pesos, el segundo de setecientos cincuenta mil pesos y el tercero de quinientos mil pesos. Además, el Directorio del Fondo Nacional de las Artes podrá conceder menciones honoríficas y otorgará la Mención Especial “Arquitecto Rafael Macchieraldo” a uno de los proyectos presentados.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 18 de noviembre de 2025 a las 12 del mediodía a través del sitio web oficial app.fnartes.gob.ar. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Fondo Nacional de las Artes para fomentar la investigación, preservación y promoción del patrimonio cultural argentino, estimulando la participación de profesionales y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas a la gestión cultural y la valoración del patrimonio histórico y religioso.
Para más información, bases completas y condiciones de participación, se puede consultar el sitio oficial del Fondo Nacional de las Artes: fnartes.gob.ar.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, se reunió con representantes de las principales empresas que operan en Salta para analizar y definir prioridades en función de la privatización del ramal Belgrano.
"El IPS rechaza categóricamente la afirmación de que no existen pagos regularizados o falta de respuesta administrativa, ya que se vienen realizando pagos parciales y se continúan gestionando los saldos pendientes", señala un comunicado, tras la decisión del Círculo Médico de suspender el crédito.
La obra está a cargo de Vialidad provincial con el objetivo de evitar problemáticas que genera la crecida del río Bermejo en el acceso de vehículos del lado boliviano.
De 9 a 12, los vecinos podrán acceder a mediciones de presión, asesoramiento nutricional y charlas sobre hábitos saludables a cargo de personal del Ministerio de Salud.
La atención incluirá limpieza, extracciones y control de caries. Es necesario llevar DNI y certificado de negativa de ANSES.
Jubilados desaparecidos: hallaron objetos en la costa y reactivaron la búsqueda en ChubutProvincias10/11/2025
Efectivos de distintas fuerzas rastrillan cuatro kilómetros de playa en Puerto Visser. Las pericias sobre la camioneta serán clave para avanzar en la causa.
Federico Colombo Speroni, nuevo rector de la UCASAL
La universidad confirmó que Federico Colombo Speroni reemplazará a Rodolfo Gallo Cornejo al frente del Rectorado.
El ministro del Interior se reunirá hoy con Alfredo Cornejo y mañana con Rolando Figueroa. Busca acordar con gobernadores el Presupuesto y reformas clave antes del debate en el Congreso.
A pesar de las tasas a la baja, el plazo fijo se mantiene como una herramienta de inversión segura y previsible. Para obtener una ganancia de $100.000 en 30 días, se requiere una inversión inicial de $4.500.000, según el simulador basado en las tasas de noviembre de 2025
Vencen los mandatos de Catalano y Samsón: la Corte quedará incompleta todo el veranoJudiciales14/11/2025
El 29 de noviembre vence el mandato de Samson y el 3 de diciembre el de Catalano, y por la columincación del periodo ordinario de sesiones no se llegará a renovar esos mandatos o proponer nuevos integrantes hasta el año que viene.