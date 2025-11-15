Últimos días para participar del Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) lanzó el Concurso de Valoración Patrimonial de Cementerios, Templos y Lugares Sagrados 2025, una convocatoria destinada a promover la puesta en valor, la visibilidad, la preservación y la sustentabilidad de estos espacios mediante iniciativas educativas, artísticas y turísticas. La propuesta busca difundir la diversidad religiosa, fortalecer la catalogación e impulsar investigaciones críticas que ofrezcan nuevas miradas sobre este patrimonio en todo el territorio nacional.

Podrán participar investigadores, museólogos, historiadores, conservadores, arquitectos, gestores culturales y estudiantes interesados en presentar proyectos de valoración, interpretación, catalogación o investigación sobre cementerios, templos y lugares sagrados como patrimonio cultural y expresión de la diversidad religiosa.

La convocatoria incluye tres categorías: Valoración Patrimonial de Cementerios, Valoración Patrimonial de Templos y Lugares Sagrados, e Investigaciones, ensayos y ponencias sobre estos espacios. En cada una de ellas se otorgarán tres premios: el primero de un millón de pesos, el segundo de setecientos cincuenta mil pesos y el tercero de quinientos mil pesos. Además, el Directorio del Fondo Nacional de las Artes podrá conceder menciones honoríficas y otorgará la Mención Especial “Arquitecto Rafael Macchieraldo” a uno de los proyectos presentados.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 18 de noviembre de 2025 a las 12 del mediodía a través del sitio web oficial app.fnartes.gob.ar. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Fondo Nacional de las Artes para fomentar la investigación, preservación y promoción del patrimonio cultural argentino, estimulando la participación de profesionales y estudiantes de distintas disciplinas vinculadas a la gestión cultural y la valoración del patrimonio histórico y religioso.

Para más información, bases completas y condiciones de participación, se puede consultar el sitio oficial del Fondo Nacional de las Artes: fnartes.gob.ar.