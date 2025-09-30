Pymes salteñas: un fondo de dos mil millones respaldará créditos con mejores tasas

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, brindó detalles sobre el Fondo de Garantías de Salta (Fogasal), una herramienta financiera que busca apuntalar la competitividad de las pymes locales.

“El financiamiento es una de las patas más débiles de nuestra competitividad. Este fondo permitirá que cada pyme salteña pueda acceder a mejores condiciones crediticias, con menores tasas de interés y mayor accesibilidad”, afirmó el funcionario en declaraciones en Aries.

El Fogasal fue presentado por el gobernador Gustavo Sáenz junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), con un aporte inicial de $2.000 millones. Su función es actuar como avalista ante los bancos, reduciendo el riesgo de las entidades financieras y, en consecuencia, bajando el costo del crédito para las empresas.

De los Ríos remarcó que el único requisito para acceder es “ser una pyme radicada en Salta”. Aclaró además que esta herramienta es distinta de otras líneas del CFI, como las que tienen beneficios específicos para empresas lideradas por mujeres.

El ministro de De los Ríos aclaró que el Fogasal no es un banco, sino un respaldo para las pymes salteñas, un aval que se interpone entre el solicitante y la entidad financiera.