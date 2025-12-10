Se agotaron los primeros cupos para la Escuela de Manejo 2026

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que se agotaron los primeros cupos para formar parte de la Escuela de Manejo 2026.

La preinscripción fue a través de la App Muni Salta. Hubo 4000 lugares disponibles para la primera parte del año.

Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá la vacante. Las clases comenzarán en enero.

Desde el área de Tránsito se les enviará las indicaciones para finalizar su inscripción, de manera presencial, la semana entrante. Deben presentar el certificado del curso de Educación Vial digital, que se realiza para la primera licencia; confirmar sus datos; y firmar el acta compromiso con la escuela.

El objetivo es brindar 12000 cupos a lo largo del próximo año, dividido en tres etapas.

Se aclara que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:

Tener entre 18 y 64 años

Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital

No haber tramitado nunca una licencia de conducir

No poseer experiencia previa conduciendo vehículos

Se resalta que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el propósito de formar ciudadanos responsables y seguros al volante.

Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.