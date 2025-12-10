Se agotaron los primeros cupos para la Escuela de Manejo 2026

El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informó que se agotaron los primeros cupos para formar parte de la Escuela de Manejo 2026.
La preinscripción fue a través de la App Muni Salta. Hubo 4000 lugares disponibles para la primera parte del año.
Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá la vacante. Las clases comenzarán en enero.
Desde el área de Tránsito se les enviará las indicaciones para finalizar su inscripción, de manera presencial, la semana entrante. Deben presentar el certificado del curso de Educación Vial digital, que se realiza para la primera licencia; confirmar sus datos; y firmar el acta compromiso con la escuela.
El objetivo es brindar 12000 cupos a lo largo del próximo año, dividido en tres etapas.
Se aclara que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:
- Tener entre 18 y 64 años
- Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital
- No haber tramitado nunca una licencia de conducir
- No poseer experiencia previa conduciendo vehículos
- Se resalta que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el propósito de formar ciudadanos responsables y seguros al volante.
Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.
El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin controlSalta10/12/2025
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.