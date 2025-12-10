La Cámara Argentina de la Industria del Juguete fijó el jueves 11 de diciembre como fecha para celebrar La Noche de las Jugueterías en todo el país.
Energía permite a productores de gas ceder volúmenes a generadores eléctricos
La Secretaría de Energía habilitó a los productores de gas natural del Plan GasAr a retirar volúmenes comprometidos y cederlos directamente a generadores eléctricos.Argentina10/12/2025
La Secretaría de Energía estableció las condiciones para que los productores de gas natural participantes del Plan GasAr puedan retirar volúmenes comprometidos y cederlos a generadores eléctricos, en un paso más hacia la descentralización del mercado energético.
La Resolución 501/2025, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, permite que los productores soliciten a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) la cesión de su posición contractual a un agente generador, quien operará con ese combustible bajo el esquema de gestión propia.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las unidades generadoras que utilicen el gas retirado mediante acuerdo con un productor serán despachadas según el Costo Variable de Producción declarado, con un rango que puede oscilar entre el 75 y el 100 por ciento del precio de referencia del denominado "Gas Acuerdo".
La norma establece que se mantendrán los compromisos de volúmenes mínimos contractuales del Plan GasAr y que la opción de retiro por parte del productor tiene carácter irrevocable.
La medida se enmarca en el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista dispuesto por la Resolución 400/2025, que busca avanzar hacia un esquema de mayor competencia en la provisión de combustibles para la generación térmica.
Aumentan recompensa por Sergio Ávalos a 22 años de su desaparición en un boliche de NeuquénArgentina10/12/2025
La Justicia elevó la recompensa por Sergio Daniel Ávalos, el estudiante de Contador Público desaparecido a la salida del boliche "El Fuerte" en 2003.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que el vencimiento del Monotributo de diciembre es el 22 de diciembre de 2025.
El costo del financiamiento en pesos para empresas registró una fuerte caída tras las elecciones, alcanzando mínimos de la era Milei luego del desarme de las LEFIs.
La resolución 225/2025 establece que la Secretaría de Asuntos Jurídicos asumirá progresivamente la defensa en juicio de los procesos del organismo.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.