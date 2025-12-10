Energía permite a productores de gas ceder volúmenes a generadores eléctricos

La Secretaría de Energía estableció las condiciones para que los productores de gas natural participantes del Plan GasAr puedan retirar volúmenes comprometidos y cederlos a generadores eléctricos, en un paso más hacia la descentralización del mercado energético.

La Resolución 501/2025, firmada por la secretaria María Carmen Tettamanti, permite que los productores soliciten a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) la cesión de su posición contractual a un agente generador, quien operará con ese combustible bajo el esquema de gestión propia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, las unidades generadoras que utilicen el gas retirado mediante acuerdo con un productor serán despachadas según el Costo Variable de Producción declarado, con un rango que puede oscilar entre el 75 y el 100 por ciento del precio de referencia del denominado "Gas Acuerdo".

La norma establece que se mantendrán los compromisos de volúmenes mínimos contractuales del Plan GasAr y que la opción de retiro por parte del productor tiene carácter irrevocable.

La medida se enmarca en el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista dispuesto por la Resolución 400/2025, que busca avanzar hacia un esquema de mayor competencia en la provisión de combustibles para la generación térmica.

