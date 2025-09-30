Lluvias en la ciudad de Salta: qué dice el Servicio Meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias y tormentas aisladas para este martes 30 de septiembre en la capital salteña, con temperaturas entre 13 y 24 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña cerrará septiembre con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada de este martes 30.

Durante la mañana y la noche se espera precipitaciones de entre un 10 y un 40 por ciento, mientras que en horas de la tarde la probabilidad ascendía hasta el 70 por ciento.

La temperatura mínima se prevé en 13 grados y la máxima alcanzaría los 24. El viento predomina del sector sur con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, el mes concluirá con condiciones inestables en la capital provincial y el inicio de octubre se presentaría con un pronóstico similar, según lo anticipado por el organismo nacional.

