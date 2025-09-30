Hoy comienza el pago de sueldos a la administración pública en Salta

El Gobierno de la Provincia informó que este martes 30 de septiembre comienza el pago de sueldos correspondientes al mes de septiembre de 2025. En la primera jornada se abonará la Compensación Transitoria Docente.

El cronograma continuará el miércoles 1 de octubre, cuando perciban sus haberes los trabajadores de los sectores de Salud y Seguridad.

El jueves 2 de octubre está previsto completar el calendario con los salarios de Educación y del resto de la administración pública provincial.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el esquema se dispuso con el objetivo de brindar previsibilidad a los empleados estatales y asegurar el cumplimiento de los compromisos salariales en tiempo y forma.