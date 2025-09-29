El sábado por la mañana se realizó la prueba acuática en el natatorio Perón y por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Xamena. Además, los guardavidas que ya trabajan revalidaron su examen.
Aeropuerto de Salta opera con normalidad pese a la medida de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado realiza este lunes asambleas, aunque en Salta los vuelos operan con normalidad según confirmaron fuentes gremiales.Salta29/09/2025Ivana Chañi
En el aeropuerto de Ezeiza se registran asambleas que podrían impactar en las conexiones hacia el interior, entre ellas las que tienen destino en la capital salteña.
El prosecretario del Interior de la Asociación de Personal Aeronáutico, Juan Pablo Armanino, explicó que en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes los servicios se desarrollan con normalidad, incluidos los vuelos de las 14 horas.
La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9Salta29/09/2025
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
Las intervenciones de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta aumentaron de forma exponencial de 3.000 en 2022 a 11.000 en lo que va de 2025, según un estudio privado.
El gobernador Gustavo Sáenz y el titular del CFI firmarán hoy el convenio para crear el Fondo de Garantías Salta (FOGASAL).
Incendios en Salta: focos en Orán, Urundel y un frente activo en Yrigoyen
Fuentes consultadas por Aries confirmaron que un incendio de gran magnitud afectó los montes de Hipólito Yrigoyen, donde brigadas y bomberos trabajan para contener el avance del fuego.
Riesgo extremo de incendios forestales en el norte argentino
El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias provincias registran este lunes riesgo extremo de incendios forestales, especialmente en el norte y la Patagonia.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El joven había sido visto por última vez el viernes por la noche, cuando salió de su casa en el Bosque Peralta Ramos en bicicleta.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.
El Gobierno sorprendió en el cierre de la FIT con beneficios turísticos: 12 cuotas sin interés en viajes, hasta 20% de descuento en gastronomía y alojamiento.