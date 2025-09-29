Aeropuerto de Salta opera con normalidad pese a la medida de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado realiza este lunes asambleas, aunque en Salta los vuelos operan con normalidad según confirmaron fuentes gremiales.

Salta29/09/2025Ivana Chañi

En el aeropuerto de Ezeiza se registran asambleas que podrían impactar en las conexiones hacia el interior, entre ellas las que tienen destino en la capital salteña.

El prosecretario del Interior de la Asociación de Personal Aeronáutico, Juan Pablo Armanino, explicó que en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes los servicios se desarrollan con normalidad, incluidos los vuelos de las 14 horas.

