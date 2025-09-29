Aeropuerto de Salta opera con normalidad pese a la medida de ATE

En el aeropuerto de Ezeiza se registran asambleas que podrían impactar en las conexiones hacia el interior, entre ellas las que tienen destino en la capital salteña.

El prosecretario del Interior de la Asociación de Personal Aeronáutico, Juan Pablo Armanino, explicó que en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes los servicios se desarrollan con normalidad, incluidos los vuelos de las 14 horas.