Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retenciones

La Sociedad Rural de Rosario (SRR) reclamó al presidente de la Nación, Javier Milei, la baja “inmediata y sustancial de los derechos de exportación (DEX), tanto para la producción primaria como para la industria, y el inicio de reformas tributaria y laboral para “reactivar el país”.

En un comunicado firmado por su presidenta, María Soledad Aramendi, y su vicepresidente, Tomas R. Layus, la organización argumentó que el esquema actual de derechos de exportación “castiga a todos los eslabones de la cadena”.

Detalló que el productor soporta una alícuota del 26% y la industria una del 24,5%, calificando esta diferencia como “arbitraria”.

La SRR afirmó que los derechos de exportación son “un freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas”.

Además, señaló que Argentina “no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento”.

El pedido de la entidad rural exige “que se equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”.

La organización declaró no pedir “privilegios”, sino “justicia: reglas claras, competitivas y equitativas”.

Finalmente, el comunicado advierte sobre un “presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores”, concluyendo que “no hay futuro con retenciones”.

Con información de Noticias Argentinas