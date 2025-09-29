Las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque; más de 20 residentes fueron evacuados de urgencia.
Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retenciones
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.Provincias29/09/2025
La Sociedad Rural de Rosario (SRR) reclamó al presidente de la Nación, Javier Milei, la baja “inmediata y sustancial de los derechos de exportación (DEX), tanto para la producción primaria como para la industria, y el inicio de reformas tributaria y laboral para “reactivar el país”.
En un comunicado firmado por su presidenta, María Soledad Aramendi, y su vicepresidente, Tomas R. Layus, la organización argumentó que el esquema actual de derechos de exportación “castiga a todos los eslabones de la cadena”.
Detalló que el productor soporta una alícuota del 26% y la industria una del 24,5%, calificando esta diferencia como “arbitraria”.
La SRR afirmó que los derechos de exportación son “un freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas”.
Además, señaló que Argentina “no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento”.
El pedido de la entidad rural exige “que se equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”.
La organización declaró no pedir “privilegios”, sino “justicia: reglas claras, competitivas y equitativas”.
Finalmente, el comunicado advierte sobre un “presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores”, concluyendo que “no hay futuro con retenciones”.
Con información de Noticias Argentinas
Santino López se descompensó en plena cancha durante un partido en Sebastián Elcano; la familia espera los resultados de la autopsia.
Triple crimen: El abogado de la familia de Lara aseguró que “hay más involucrados”Provincias29/09/2025
Gonzalo Fuenzalida señaló que la brutalidad del ataque a las jóvenes de 15 años no coincide con los detenidos hasta el momento y descartó la hipótesis de “viudas negras”.
Bomberos de Jujuy continúan luchando para extinguir las llamas de un incendio forestal desatado en Cerro Azul, cerca del Parque Provincial Potrero de Yala, que ya afectó unas 300 hectáreas.
Tragedia en el fútbol cordobés: joven de 13 años murió tras desplomarse en pleno partidoProvincias28/09/2025
El chico se desplomó en pleno partido que disputaba entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, sin que los esfuerzos por reanimarlo tuvieran éxito.
Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
Marcó un golazo de arco a arco nunca antes visto: Joaquín Enrico hizo historia en el fútbol argentinoDeportes28/09/2025
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
La crisis económica golpea al turismo en Coronel Moldes: "El panorama no es halagador"
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Ampliación 20 de Junio: 17 familias aún sin reubicación tras el incendio
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.