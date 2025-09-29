Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retenciones

Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.

Provincias29/09/2025

retenciones-al-campo-un-potente-instrumento-para-amortiguar-el-impacto-de-la-crisis-cambiaria

La Sociedad Rural de Rosario (SRR) reclamó al presidente de la Nación, Javier Milei, la baja “inmediata y sustancial de los derechos de exportación (DEX), tanto para la producción primaria como para la industria, y el inicio de reformas tributaria y laboral para “reactivar el país”.

En un comunicado firmado por su presidenta, María Soledad Aramendi, y su vicepresidente, Tomas R. Layus, la organización argumentó que el esquema actual de derechos de exportación “castiga a todos los eslabones de la cadena”.

Detalló que el productor soporta una alícuota del 26% y la industria una del 24,5%, calificando esta diferencia como “arbitraria”.

La SRR afirmó que los derechos de exportación son “un freno directo a la inversión, a la generación de empleo y a la entrada de divisas”.

h_k-EiDH4_1300x655__1.jpgLa Sociedad Rural de Salta advierte: “Las medidas generan incertidumbre”

Además, señaló que Argentina “no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento”.

El pedido de la entidad rural exige “que se equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”.

La organización declaró no pedir “privilegios”, sino “justicia: reglas claras, competitivas y equitativas”.

Finalmente, el comunicado advierte sobre un “presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores”, concluyendo que “no hay futuro con retenciones”.

Con información de Noticias Argentinas

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail