Incendio en geriátrico de Junín dejó cuatro muertos y cinco heridos graves

Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Un trágico incendió en un geriátrico de la localidad bonaerense de Junín provocó la muerte de cuatro personas de más de 80 años y otras cinco personas mayores sufrieron heridas de gravedad.
El dramático episodio se registró el viernes por la mañana, entre las 6:30 y las 7, en un geriátrico llamado “Nuevo Amanecer", ubicado sobre la calle Nahuel Payún al 300, cerca de la ruta nacional 188.
Según medios locales, el incendio habría comenzado a raíz de una falla en un termotanque y rápidamente las llamas se propagaron por todo el lugar.
Las víctimas pidieron ayuda rápidamente y unos minutos después llegó al lugar personal del Cuerpo de Bomberos local, junto a Defensa Civil y la Policía.
A raíz de las intensas llamas que tomaron gran parte de la estructura, más de 20 personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia del lugar. Cuatro de ellas murieron poco después del incendio.
Darío Crespo (91), Luis Oscar Barri (87) y Edgar Oviedo (82) murieron el mismo viernes, horas después de ser trasladados a un centro de salud local.
Osvaldo Pugliese, un residente de 80 años, había sido trasladado en un avión sanitario hasta un hospital en Esteban Echeverría. Finalmente, falleció este domingo.
Por su parte, otros cinco residentes continuaban este domingo en estado crítico en distintos centros de salud de Junín y Nueve de Julio.
Según publicó el diario Democracia, la causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo en concurso con lesiones culposas”, aunque el fiscal Martín Laius, a cargo de la UFI N°8, aclaró que esa calificación puede variar de acuerdo con el avance de la investigación.
Laius detalló que fueron detenidas la dueña del lugar, Claudia Soledad Olguín, de 43 años, y también una empleada.
De acuerdo a los vecinos de la zona, el lugar no contaba con habilitación. Este dato aún no ha sido confirmado por los investigadores.
De todos modos, según informó el medio local Junín 24, las dos detenidas fueron liberadas el mismo viernes, aunque continúan siendo investigadas.
El funcionario judicial reveló que los familiares de las víctimas habían manifestado insatisfacción en relación con las instalaciones del geriátrico, así como también en cuanto al trato del personal.
Con información de TN
