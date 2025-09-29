Murió un adolescente de 13 años mientras jugaba al fútbol en Córdoba

Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retencionesProvincias29/09/2025
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Santino López se descompensó en plena cancha durante un partido en Sebastián Elcano; la familia espera los resultados de la autopsia.Provincias29/09/2025
Conmoción en el deporte. Un adolescente de 13 años se descompensó y murió mientras jugaba un partido de fútbol. El hecho ocurrió en la localidad de Sebastián Elcano, en el norte de Córdoba.
El menor, oriundo de Las Arrias, se desplomó en plena cancha durante un encuentro entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, según consignó Noticias Argentinas.
“Se descompensó y cayó al suelo”
Según el relato, el adolescente se descompensó de manera repentina y cayó al suelo. De inmediato fue trasladado en ambulancia al hospital municipal.
Su madre y una enfermera, que lo acompañaron durante el trayecto, intentaron realizar maniobras de reanimación, pero al llegar al centro de salud se constató su fallecimiento. Las primeras informaciones indicaban que se trató de un paro cardiorrespiratorio.
Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte, antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.
El mensaje de despedida del Club Ilusión del Norte
Desde Club Ilusión del Norte queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Santino López, jugador de Las Arrias.
Acompañamos en este doloroso momento a su familia, amigos y compañeros de equipo, elevando nuestras oraciones por el descanso eterno de su alma.
Que la pasión por el fútbol que Santino llevaba en su corazón quede siempre como recuerdo de su paso por las canchas y por la vida.
Con información de TN
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque; más de 20 residentes fueron evacuados de urgencia.
Gonzalo Fuenzalida señaló que la brutalidad del ataque a las jóvenes de 15 años no coincide con los detenidos hasta el momento y descartó la hipótesis de “viudas negras”.
Bomberos de Jujuy continúan luchando para extinguir las llamas de un incendio forestal desatado en Cerro Azul, cerca del Parque Provincial Potrero de Yala, que ya afectó unas 300 hectáreas.
El chico se desplomó en pleno partido que disputaba entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, sin que los esfuerzos por reanimarlo tuvieran éxito.
Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.