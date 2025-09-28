Campaña libertaria en jaque: el faltazo de Espert impulsa a Diego Santilli

José Luis Espert faltó a la recorrida de campaña de La Libertad Avanza de este sábado en la provincia de Buenos Aires y el diputado nacional del PRO, Diego Santilli, le puso el cuerpo a las actividades diagramadas por la mesa a cargo de Karina Milei y Santiago Caputo. El primer candidato libertario se ausentó de la visita a la localidad de Tres Arroyos, en la Sexta sección electoral, una de las pocas donde LLA se impuso al peronismo de Fuerza Patria en las elecciones locales del 7 de septiembre pasado.

Mientras la mesa de campaña libertaria resetea de cara a las legislativas del 26 de octubre, la estrategia para intentar revertir la derrota de 13 puntos que padeció ante la lista de Axel Kicillof, Espert no termina de insertarse en la campaña. Estuvo marginado de todas las reuniones con el PRO de Cristian Ritondo para sellar la alianza electoral en territorio bonaerense y casi no participó de los encuentros de la mesa bonaerense a partir del veto cruzado que sufre no solo desde el sector de Karina Milei sino también desde las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo.

Ausencia en La Libertad Avanza

En la recorrida de este fin de semana por Puan y Tres Arroyos estaba prevista la presencia de Espert pero el candidato de Javier Milei nunca apareció. Santilli debió asumir el protagonismo de una campaña ajena junto a Oscar Liberman, también postulante y referente de LLA en Bahía Blanca, y acompañado por Gustavo Coria, dirigente del PRO que ocupó la cartera de Seguridad en CABA durante la gestión de Horacio Rodriguez Larreta.

Espert alegó "temas particulares" para esfumarse de las actividades de campaña donde también estaban anunciados Sergio Iraeta, Juan Pazo y Federico Furiase. El titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda evitó exponerse en medio de la tensión con el campo por la fugaz quita de retenciones a os granos que duró apenas 48 horas. El economista ya había sido repudiado durante una caravana de Milei en Lomas de Zamora cuando debió escapar en moto sin casco en medio de una ola de agresiones de manifestantes. Pegado a la figura de Diego Spagnuolo, con quien comparte casi un álbum de fotografías de familia en las redes sociales, Espert quedó complicado para protagonizar la agenda proselitista de La Libertad Avanza de cara a las legislativas del 26 de octubre.

José Luis Espert, complicado

El primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza además suma complicaciones en una denuncia donde figura que el 1 de febrero de 2020 habría un giro de 200.000 dólares de una organización que encabezaba el empresario Antonio Fred Machado, acusado de narcotráfico que se encuentra en prisión domiciliaria mientras tramita un proceso de extradición a Estados Unidos.

Las actividades de campaña habían arrancado con Santilli, y sin Espert, en el local partidario de Tres Arroyos junto a dirigentes locales. Cerca del mediodía, se realizó una breve caminata por la ciudad. A las 12:30 se llevó a cabo una reunión con productores agropecuarios de distintos distritos de la región -Suárez, Benito Juárez, Dorrego, Tres Arroyos y Bahía Blanca- para conversar sobre la situación del sector y los desafíos que enfrentan. En la llegada a la localidad hubo una protesta simbólica para recordarle a la dirigencia libertaria el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y el 3% de sobornos con el que Spagnuolo vinculó a Karina Milei. En Tres Arroyos además viene de declararse en quiebra el frigorífico Anselmo con 76 trabajadores que no percibirían sus sueldos a principios de octubre.

El sábado, también sin Espert, se realizó un almuerzo en Puán de candidatos y funcionarios nacionales con los responsables de los 22 distritos de la sección y sus equipos de trabajo. Se trata de uno de los municipios donde su intendente, Diego Reyes, se bajó de la alianza con La Libertad Avanza pese a pertenecer al PRO. El Jefe comunal se quejó de la falta de apoyo de los concejales libertarios y adelantó su intención de presentar una lista propia del partido amarillo también en 2027 para enfrentar a la Casa Rosada en su distrito.

Con información de Ámbito