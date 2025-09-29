Cinco días de fuego: Jujuy lucha contra incendio que ya arrasó 300 hectáreas

Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retencionesProvincias29/09/2025
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Bomberos de Jujuy continúan luchando para extinguir las llamas de un incendio forestal desatado en Cerro Azul, cerca del Parque Provincial Potrero de Yala, que ya afectó unas 300 hectáreas.Provincias29/09/2025
Los bomberos de la provincia de Jujuy continúan trabajando para extinguir las llamas que se desataron en la zona de Cerro Azul, cerca de Parque Provincial Potrero de Yala. El fuego se inició el miércoles pasado y al momento se vieron afectadas aproximadamente 300 hectáreas.
Se trata de una zona de difícil acceso por encontrarse a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el acceso es a través de helicópteros. El operativo coordinado incluyó el despliegue de personal del Manejo del Fuego, integrantes de la Brigada de Incendios Forestales, Bomberos de la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios y agentes técnicos del Ministerio de Ambiente, con el respaldo logístico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Este último facilitó el acceso y transporte con un helicóptero, permitiendo movilizar cuadrillas a zonas de difícil acceso del cerro.
La superficie corresponde a la jurisdicción de Lozano, que continúa en estado de alerta, dado que solo se ha logrado controlar pero no extinguir el fuego. El foco ígneo, reportado originalmente con una rápida propagación debido a las condiciones de sequía y vientos variables, movilizó desde el primer momento a diversas fuerzas provinciales y nacionales quienes además de combatir las llamas, mantienen un monitoreo constante debido al riesgo de reactivación.
Según especificó el portal Jujuy al Momento, el último comunicado señaló que el trabajo en el área sigue siendo intenso para impedir la reanudación del fuego y bloquear su avance hacia sectores de mayor fragilidad ambiental. A las cuadrillas de rescate se sumaron algunos pobladores que mantienen ganado y animales domésticos en la zona, quienes colaboraron de manera directa con la apertura y ampliación de brechas cortafuego, para aislar el incendio y evitar que alcance nuevos sectores.
Las tareas se mantuvieron durante la tarde del domingo en las áreas con focos residuales, donde los equipos de emergencia accedieron por vía aérea, y corresponden principalmente a pastizales de altura, un ecosistema clave por su biodiversidad y su función en la regulación hídrica de la región. “El incendio está circunscripto y contenido, no extinguido”, explicó el director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, Marcelo Torrico, según detallaron en el sitio web del Gobierno de la provincia.
Con información de Infobae
Las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque; más de 20 residentes fueron evacuados de urgencia.
Santino López se descompensó en plena cancha durante un partido en Sebastián Elcano; la familia espera los resultados de la autopsia.
Gonzalo Fuenzalida señaló que la brutalidad del ataque a las jóvenes de 15 años no coincide con los detenidos hasta el momento y descartó la hipótesis de “viudas negras”.
El chico se desplomó en pleno partido que disputaba entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, sin que los esfuerzos por reanimarlo tuvieran éxito.
Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.
Descubrí dónde realizar tus compras, cuáles son las alternativas disponibles y qué tipos de locales atenderán al público durante el feriado comercial de este lunes 29 de septiembre.
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
El intendente Omar Carrasco advirtió que la crisis económica golpea al turismo y que el verano en Coronel Moldes se anticipa complejo. El municipio trabaja en un plan estratégico para atraer visitantes.
La acefalía en la campaña de La Libertad Avanza por la ausencia de José Luis Espert le da un inesperado impulso a Diego Santilli. Además, la mención de Diego Spagnuolo agudiza la crisis interna del espacio.
Casi dos meses después del incendio en Ampliación 20 de Junio, 17 familias continúan sin solución habitacional. Tres siguen en un centro vecinal y el resto se reparte entre casas de vecinos.