Un fuerte temporal de viento golpeó a gran parte de Mendoza, dejando graves consecuencias que incluyen un fallecido, la suspensión de vuelos y serios daños.
Tragedia en el fútbol cordobés: joven de 13 años murió tras desplomarse en pleno partido
El chico se desplomó en pleno partido que disputaba entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte, sin que los esfuerzos por reanimarlo tuvieran éxito.Provincias28/09/2025
La comunidad de Sebastián Elcano y todo el norte cordobés se conmocionaron este sábado tras confirmarse la muerte de un niño de 13 años oriundo de Las Arrias, quien se desplomó en plena cancha mientras disputaba un partido de fútbol.
El trágico hecho ocurrió durante un encuentro entre el Club Social y Deportivo e Ilusión del Norte. El menor se descompensó de manera repentina y cayó al suelo. Inmediatamente, fue trasladado en ambulancia al hospital municipal. Su madre y una enfermera que lo acompañaron en el trayecto intentaron realizar maniobras de reanimación.
A pesar de los esfuerzos, al llegar al centro de salud, el profesional de guardia constató su fallecimiento, atribuido preliminarmente a un paro cardiorrespiratorio
Por disposición de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte antes de que el cuerpo fuera entregado a su familia.
El adolescente era considerado una joven promesa del fútbol regional, y su repentina partida generó un profundo pesar en toda la zona.
Con información de Noticias Argentinas
El recluso intentó reducir su pena con constancias apócrifas de cursos en Córdoba, pero la Justicia comprobó que nunca los había realizado.
El cilindro metálico de 1,70 metros fue descubierto en un campo de Campo Rossi y ya intervienen bomberos y especialistas para determinar su origen.
Rodrigo Tripolone afirmó que la intervención de la fuerza local podría generar un conflicto de intereses y solicitó que las diligencias sean realizadas por fuerzas federales.
El hecho ocurrió en Juan José Castelli. La madre de la víctima del abuso la llevó al hospital por un sangrado y horas más tarde, tras la denuncia de un médico, volvió a la guardia con el bebé recién nacido
Las niñas de 7 y 10 años volvían de la escuela con su abuelo cuando fueron embestidas al intentar cruzar la calle. Vecinos describieron una escena “desgarradora”.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
Desesperada búsqueda de Aylín, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.