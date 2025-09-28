Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
Marcó un golazo de arco a arco nunca antes visto: Joaquín Enrico hizo historia en el fútbol argentino
El arquero "Candombero" protagonizó un tanto inédito: un zapatazo recorrió toda la cancha, picó frente al arquero rival y selló el 2-0 parcial ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy.Deportes28/09/2025
La tarde lluviosa de la Isla Maciel quedará marcada como un hecho histórico en el fútbol argentino, especialmente en el ascenso nacional. San Telmo venció 3-2 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con un gol que impresionó a todos los amantes del fútbol.
Cuando el reloj marcaba los primeros 28 minutos del primer tiempo y con un 1-0 que tranquilizaba a los locales, Joaquín Enrico, arquero del Candombero, tomó la pelota en su propia área y, tras un saque de volea, anotó un golazo de arco a arco, nunca antes visto en el fútbol local.
El balón voló en el aire, impulsado por el viento del fuerte temporal bonaerense, lo que provocó que alcanzara la velocidad justa para que picara en el campo visitante y se colara por encima del arquero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Milton Álvarez.
El impacto anímico de este gol fue inmediato: la perla de Enrico dejó anonadados tanto a los hinchas locales como a sus propios compañeros, e incluso al mismo arquero, que no podía creer lo que acababa de suceder.
La sonrisa inquebrantable del arquero candombero no tardó en aparecer, ya que las cámaras lo captaron en un estado de shock total, después de haber marcado su primer gol oficial, ingresando a la historia con un tanto completamente inédito.
Finalmente, Gimnasia descontó con un gol de Diego López y otro de Alejandro Quintana, pero San Telmo no permitió que el partido terminara en empate o derrota. Sebastián Cocimano selló la victoria con un gol que ratificó los tres puntos, consagrando una tarde que quedará grabada en los libros de la historia del ascenso.
Con información de 442
A pesar de un gran primer tiempo, Argentina no pudo ante los Springboks, campeones del mundo, quienes se subieron a lo más alto de la tabla.
El Ciclón se quedó con los tres puntos en el Bajo Flores ante El Tomba y sueña con las Copas Internacionales en 2026.
Con dos golazos de "La Araña", los colchoneros se impusieron en el derbi de la capital española con un resultado histórico.
El español finalizó segundo en el Gran Premio de Japón pero le alcanzó para quedarse con el título.
El Halcón sorprendió al Xeneize y se llevó el triunfo, con un doblete de Osorio, tras un gran segundo tiempo.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.
Desesperada búsqueda de Aylín, desaparecida en Salta hace una semana
Buscan a Aylin, joven de 1,50 metros de estatura que desapareció hace una semana en la ciudad de Salta. La familia pide colaboración urgente para dar con su paradero.
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre: Qué pasará en SaltaArgentina27/09/2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.