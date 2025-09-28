Día del Empleado de Comercio: dónde comprar este lunes 29 con comercios cerrados

Este lunes 29 de septiembre, gran parte del circuito comercial de la Argentina se verá afectado por el feriado del Día del Empleado de Comercio, jornada en la que la mayoría de los establecimientos permanecerán cerrados. Si bien es un día de descanso para los trabajadores del sector, plantea un interrogante para los consumidores: ¿dónde realizar compras cuando las grandes cadenas y muchos locales no abren sus puertas?

Sin embargo, existen varias opciones para quienes necesiten abastecerse o realizar alguna compra de último momento, aprovechando las excepciones y las nuevas modalidades de consumo.

Opciones para comprar en el feriado

A pesar del cierre generalizado de grandes superficies y muchos comercios, diversas alternativas permiten a los consumidores acceder a productos y servicios esenciales:

Locales de proximidad atendidos por sus dueños: Al tener carácter de feriado para los empleados de comercio, aquellos pequeños negocios y almacenes de barrio que son atendidos directamente por sus propietarios no están alcanzados por la normativa. Kioscos, panaderías, verdulerías y carnicerías de barrio suelen ser una excelente opción para compras rápidas y productos básicos.

Es común que estos establecimientos mantengan sus horarios habituales o los adapten ligeramente.

Supermercados chinos: Históricamente, los supermercados regentados por la colectividad china operan bajo un esquema diferente al de las grandes cadenas y muchos comercios locales.

En feriados como el Día del Empleado de Comercio, es muy probable que abran sus puertas en sus horarios habituales, ofreciendo una amplia gama de productos, desde alimentos hasta artículos de limpieza.

Aplicaciones de delivery: Las plataformas de envío a domicilio, como Rappi, PedidosYa y otras similares, funcionan como un canal fundamental en días de feriado.

Permiten no solo pedir comida de restaurantes, sino también solicitar compras de supermercado, farmacia y otros artículos desde comercios que sí operen con sus propios repartidores o que cuenten con acuerdos específicos con las apps.

La disponibilidad de los comercios variará, pero siempre habrá opciones activas para cubrir necesidades urgentes.

Es importante recordar que, para evitar sorpresas, es aconsejable verificar los horarios de apertura de los locales de barrio y la disponibilidad de comercios en las aplicaciones de delivery antes de salir a la calle o realizar un pedido.

Con información de Noticias Argentinas