Salta: un colectivo embistió a un peatón y ya son ocho los muertos en septiembre

Cerrillos: cuatro menores heridos tras el vuelco de una camioneta
El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 88. Los adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron trasladados al hospital San Bernardo y al Materno Infantil.
La Policía de Salta intensificó los controles viales durante el fin de semana, con más de 10 mil vehículos supervisados en rutas nacionales, provinciales y en el área urbana. Según detalló el oficial Juan Posadas, vocero de la fuerza, se labraron 116 infracciones a conductores que incumplieron la Ley de Tolerancia Cero al ser detectados con graduación alcohólica en sangre.
En declaraciones a Aries, Posadas explicó que los operativos buscan reducir la siniestralidad vial en la provincia, aunque lamentablemente este fin de semana se registraron dos hechos fatales. El primero ocurrió sobre la Ruta Nacional 81, en inmediaciones de Los Blancos, donde una motocicleta colisionó con un camión. Uno de los ocupantes murió en el lugar y el otro fue trasladado al hospital de San Ramón de la Nueva Orán.
El segundo siniestro sucedió en la ciudad de Pichanal, cerca de las 23 horas, cuando un colectivo embistió a un peatón, que falleció a raíz del impacto. En ambos casos intervino personal de Criminalística y la investigación quedó a cargo de fiscalías penales.
Con estas dos muertes, septiembre suma ocho víctimas fatales por siniestros viales y el acumulado anual asciende a 88 fallecidos. Aunque la cifra es menor a la del año pasado, Posadas remarcó que “se trata de vidas que se pierden” y llamó a la responsabilidad de conductores y peatones.
Finalmente, recordó la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar cinturón de seguridad, casco protector y mantener la velocidad permitida como medidas clave para prevenir tragedias.
